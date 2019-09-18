Volkswagen Tiguan Winter Edition – автомобиль для холодного времени года

Широкий набор зимних опций

Цена версии Winter Edition – от 1.559.000 рублей

Благодаря версии Winter Edition Tiguan с АКПП и полным приводом становится доступнее и предлагается по цене от 1.729.000 рублей

Марка Volkswagen представляет бестселлер Tiguan в новом исполнении Winter Edition. Цены на специальную версию начинаются от 1.559.000 рублей, модель уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагает широкий набор оборудования, которое значительно повышает комфорт эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года. Уже в базовое оснащение данной версии входят: боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания, подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса, электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом, система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125 сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Tiguan в новом исполнении Winter Edition отличается широким набором систем помощи водителю. Модель оснащается ассистентом движения на спуске (для полного привода), многофункциональным цветным дисплеем на приборной панели, а также системой помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus, в который входят: камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонная система.

В список дополнительных опций также входит пакет Travel, в составе которого: задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, комфортные сиденья спереди, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, складные столики в спинках передних кресел, тканевая отделка Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.

Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana. Благодаря версии Winter Edition Tiguan с АКПП и полным приводом становится доступнее и предлагается по цене от 1.729.000 рублей.