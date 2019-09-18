Путешествие по Алтаю за рулем Lamborghini Urus

В сентябре состоялась первая в России экспедиция Lamborghini по загадочной и самобытной Республике Алтай

Кавалькада из 10 суперспортивных кроссоверов Urus совершила путешествие в окружении завораживающих пейзажей, аутентичной культуры и невероятной энергии нетронутой человеком природы. Маршрут длиной более 800 км пролегал через крутые перевалы и живописные ущелья, асфальт и бездорожье, а также через многочисленные природные достопримечательности. Специальными участниками тура стали глава региона Европа, Ближний Восток и Африка Андреа Балди и глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев.

Отправная точка путешествия – знаменитое Телецкое озеро – по праву включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из самых больших и глубоких озер в России. Отсюда яркая колонна супер-SUV Urus начала свой путь на юг. Суперкары были представлены насыщенной цветовой палитрой: белоснежный Bianco Monocerus, белый Bianco Icarus, светло-серый Grigio Nimbus, серый Grigio Lynx, желтый Giallo Auge, ярко-голубой Blu Eleos и синий Blu Astraeus.

Первым испытанием на пути оказался сложнейший для преодоления перевал Кату-Ярык. Экстремальный серпантин с уклоном до 35 градусов и 190 км бездорожья с легкостью покорились исключительной мощности суперкроссовера Urus. Минуя горные озера, священные места, красные скалы и петроглифы, Lamborghini добрался до самой южной точки маршрута.

Далее путешествие пролегало на северо-запад по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту. Участники смогли насладиться видами на гору Белуху, которая издавна считается священным местом народов Алтая. Преодолевая извилистый путь горного перевала Чике-Таман и крутые склоны Семинского перевала, участникам открывались новые нетронутые пейзажи дикой природы. Оставив позади более 800 км дорог, экспедиция Urus завершилась в начальной точке маршрута – у Телецкого озера.

«Путешествие по Алтаю за рулем Urus – это прекрасная возможность открыть для себя широкий потенциал и непревзойденные динамические характеристики первого в своем роде супер-SUV. Lamborghini Urus способен преодолевать не только бездорожье, но также демонстрирует превосходные характеристики на асфальте. Даты экспедиции были выбраны не случайно, ведь именно сейчас Urus празднует 1 год на российском рынке», – отмечает глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев.

Lamborghini Urus оснащен четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/ мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Н·м уже при 2250 оборотах в минуту. Удельная мощность супер-SUV – 162,7 л. с./л, один из лучших показателей в данном сегменте. Urus также лидирует по соотношению массы к мощности (3,38 кг/л. с.). Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч — за 12,8 секунды. Максимальная скорость спортивного кроссовер Urus составляет 305 км/ч, что делает его самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день.

Настройки автомобиля адаптируются к выбранному режиму движения благодаря системе управления и контроля ANIMA. Система представлена тремя классическими для суперкаров Lamborghini режимами: STRADA для более простого управления, повышенного комфорта и безопасности; SPORT для увеличения маневренности и удовольствия от вождения; CORSA для достижения точности и максимальной отдачи. Также предусмотрены три режима для внедорожного вождения: NEVE обеспечивает устойчивость и безопасность даже на скользких поверхностях; TERRA гарантирует комфорт и легкость вождения по бездорожью; SABBIA идеально подходит для песчаных поверхностей.