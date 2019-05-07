Катафоты вместо болтов на госномере: могут ли лишить прав?

Закрепили номера на машине с помощью цветных светоотражателей, а чем это может грозить?

Оговоримся сразу – проблема кому-то может показаться высосанной из пальца или надуманной, а отдельные граждане покрутят пальцем у виска и не смогут представить себе инспектора ДПС, которому взбрело в голову придраться к подобной мелочи. Тем не менее, истории известны случаи, когда за подобное “принимали” водителей. В конце концов существуют Правила и ГОСТ. Что они говорят о креплении номерного знака болтами с разноцветными катафотами?

Прежде всего, заглянем в Правила дорожного движения, а, именно, к перечню неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

Это в первую очередь пункт 3.6 из раздела о внешних световых приборах: “На транспортном средстве установлены: спереди – световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого, и световозвращающие приспособления любого цвета, кроме белого; сзади – фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, желтого или оранжевого, а также световозвращающие приспособления любого цвета, кроме красного”.

Получается, что с передними белыми и задними красными светоотражателями проблем возникнуть не должно? Но есть один немаловажный нюанс, а, именно, пункт 7.15 Правил “Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93”. Что же это за ГОСТ такой?

Читаем: “Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия”.

Получается, у госномера вообще не должно быть отражающих элементов.

В теории за подобное деяние может последовать два наказания. Первое – за сам факт установки катафотов, не соответствующих “цветовому” правилу (спереди белый, сзади красный) по 1 части статьи 12.15 КоАП РФ:

” Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 – 7 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей”.

Второе наказание также возможно безотносительно цвета светоотражателя по части 1 статьи 12.2 КоАП:

“Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей”.

Даже если вас остановили за катафоты, то имейте в виду – меры в виде лишения водительского удостоверения или штрафа в размере 5 тысяч рублей за их установку не существует.

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