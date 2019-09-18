Финальная гонка Московского Ралли клуба на классических автомобилях

В ралли приняли участие более 20 автомобилей. Самому «взрослому» участнику исполнилось 90 лет – Rolls-Royce Phantom 1929 года выпуска возглавил колонну ретромобилей. Следом за ним по маршруту отправились Cadillac Series 62 Convertible 1941 года, Mercedes-Benz 190SL 1962 года, Chevrolet-Corvette 1960 года выпуска, а также классика отечественного автопрома – ГАЗ 21, Газ 13 «Чайка» и запорожец ЗАЗ 965А, выпущенный в 1967 году.
Соревнования проходят по правилам ралли 3-й категории, подразумевающих точность и пунктуальность прохождения маршрута и ориентирование на местности. В этот раз участникам предложили дорожную книгу из более, чем 50 зашифрованных позиций, рассчитанных на более чем 130 километров по дорогам Московской области.
Помимо основного маршрута в итоговый зачет вошло дополнительное соревнование по слалому. Змейка задних ходом, заезд в «гараж», финиш «базой», – череду упражнений нужно было пройти за нормативные 1 мин 20 с, отклонение от которых каралось штрафными секундами. Водителям неповоротливых ветеранов пришлось непросто.
Самые успешные участники и команды были отмечены в специальных номинациях, отдельный приз получил экипаж №10 «за популяризацию и приверженность традициям отечественного автопрома». Андрей Федюнин и Оганнес Оганнисян преодолели маршрут на автомобиле ГАЗ 21Р.
В Финале ретро-ралли были подведены итоги прошедшей гонки и всего сезона. Победители были отмечены в зачётах «Спорт», «Ветеран», «Old-timer», «Young-timer», также была выбрана лучшая команда финальной гонки и сезона 2019 года. (Список победителей ниже). Новый сезон Ралли Клуба Классических Автомобилей стартует в апреле 2020 года.
Жажкова Оксана
Тенишева Светлана
Соловьева Марина
Оганнисян Оганнес
Вагин Даниил
Крылова Елена
Обладателем кубка РККА сезона 2019 стал владелец автомобиля Mercedes -Benz 190 SL 1962 года выпуска – Вагин Михаил
C 2014 года www.amsrus.ru
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