Финальная гонка Московского Ралли клуба на классических автомобилях

Финальная гонка Московского Ралли клуба на классических автомобилях
Сентябрь 18 15:09 2019

Московский Ралли клуб классических автомобилей официально закрыл сезон соревнований владельцев исторических машин. Финальная, четвертая гонка 2019 года прошла в Подмосковье

В ралли приняли участие более 20 автомобилей. Самому «взрослому» участнику исполнилось 90 лет – Rolls-Royce Phantom 1929 года выпуска возглавил колонну ретромобилей. Следом за ним по маршруту отправились Cadillac Series 62 Convertible 1941 года, Mercedes-Benz 190SL 1962 года, Chevrolet-Corvette 1960 года выпуска, а также классика отечественного автопрома – ГАЗ 21, Газ 13 «Чайка» и запорожец ЗАЗ 965А, выпущенный в 1967 году.

Соревнования проходят по правилам ралли 3-й категории, подразумевающих точность и пунктуальность прохождения маршрута и ориентирование на местности.  В этот раз участникам предложили дорожную книгу из более, чем 50 зашифрованных позиций, рассчитанных на более чем 130 километров по дорогам Московской области.Финал ретро-ралли РККА

Помимо основного маршрута в итоговый зачет вошло дополнительное соревнование по слалому. Змейка задних ходом, заезд в «гараж», финиш «базой», – череду упражнений нужно было пройти за нормативные 1 мин 20 с, отклонение от которых каралось штрафными секундами. Водителям неповоротливых ветеранов пришлось непросто.

Самые успешные участники и команды были отмечены в специальных номинациях, отдельный приз получил экипаж №10 «за популяризацию и приверженность традициям отечественного автопрома». Андрей Федюнин и Оганнес Оганнисян преодолели маршрут на автомобиле ГАЗ 21Р.

В Финале ретро-ралли были подведены итоги прошедшей гонки и всего сезона. Победители были отмечены в зачётах «Спорт», «Ветеран», «Old-timer», «Young-timer», также была выбрана лучшая команда финальной гонки и сезона 2019 года. (Список победителей ниже). Новый сезон Ралли Клуба Классических Автомобилей стартует в апреле 2020 года.Финал ретро-ралли РККА

Победители ретро-ралли «Кубок РККA. FINAL 2019»

Зачёт «Спорт»

МестоСтартовый №»ЭкипажАвтомобильГод выпуска
117Дорошина Анна

Жажкова Оксана

Cadillac Eldorado1975

Зачёт «Ветеран»

МестоСтартовый №»ЭкипажАвтомобильГод выпуска
17Тенишев Ирек

Тенишева Светлана

Cadillac Series 62 Convertible1941

Зачёт «Old-timer»

МестоСтартовый №»ЭкипажАвтомобильГод выпуска
32Соловьев Станислав

Соловьева Марина

Chevrolet-Corvette1960
210Федюнин Андрей

Оганнисян Оганнес

ГАЗ 21Р1968
16Вагин Михаил

Вагин Даниил

Mercedes – Benz 190SL1962

Зачёт «Young-timer»

МестоСтартовый №»ЭкипажАвтомобильГод выпуска
119

Крылов Семен

Крылова Елена

Lincoln Continental Town coupe1978

Лучшей командой стала команда «РетроЛегенда»

Победители сезона 2019

Обладателем кубка РККА сезона 2019 стал владелец автомобиля Mercedes -Benz 190 SL 1962 года выпуска – Вагин Михаил

Зачёт «Спорт»

  • 3 место водитель – Мусаева Сюзанна
  • 3 место штурман – Жажкова Оксана
  • 2 место водитель – Середа Павел
  • 2 место штурман – Яруллин Марат
  • 1 место водитель – Голота Константин
  • 1 место штурман – Циферов Михаил

Зачёт «Ветеран»

  • 1 место водитель – Попов Владимир
  • 1 место штурман – Евстафьев Кирилл

Зачёт «Old-timer»

  • 3 место водитель – Федюнин Андрей
  • 3 место штурман – Оганнисян Оганнес
  • 2 место водитель – Базильер Анна
  • 2 место штурман – Базильер Максим
  • 1 место водитель – Вагин Михаил
  • 1 место штурман – Вагин Даниил

Зачёт «Young-timer»

  • 1 место водитель – Дадай Сергей
  • 1 место штурман – Кабанов Владимир

Лучшей командой сезона стала команда «РетроЛегенда»

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РККА
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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