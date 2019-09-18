Финальная гонка Московского Ралли клуба на классических автомобилях

Московский Ралли клуб классических автомобилей официально закрыл сезон соревнований владельцев исторических машин. Финальная, четвертая гонка 2019 года прошла в Подмосковье

В ралли приняли участие более 20 автомобилей. Самому «взрослому» участнику исполнилось 90 лет – Rolls-Royce Phantom 1929 года выпуска возглавил колонну ретромобилей. Следом за ним по маршруту отправились Cadillac Series 62 Convertible 1941 года, Mercedes-Benz 190SL 1962 года, Chevrolet-Corvette 1960 года выпуска, а также классика отечественного автопрома – ГАЗ 21, Газ 13 «Чайка» и запорожец ЗАЗ 965А, выпущенный в 1967 году.

Соревнования проходят по правилам ралли 3-й категории, подразумевающих точность и пунктуальность прохождения маршрута и ориентирование на местности. В этот раз участникам предложили дорожную книгу из более, чем 50 зашифрованных позиций, рассчитанных на более чем 130 километров по дорогам Московской области.

Помимо основного маршрута в итоговый зачет вошло дополнительное соревнование по слалому. Змейка задних ходом, заезд в «гараж», финиш «базой», – череду упражнений нужно было пройти за нормативные 1 мин 20 с, отклонение от которых каралось штрафными секундами. Водителям неповоротливых ветеранов пришлось непросто.

Самые успешные участники и команды были отмечены в специальных номинациях, отдельный приз получил экипаж №10 «за популяризацию и приверженность традициям отечественного автопрома». Андрей Федюнин и Оганнес Оганнисян преодолели маршрут на автомобиле ГАЗ 21Р.

В Финале ретро-ралли были подведены итоги прошедшей гонки и всего сезона. Победители были отмечены в зачётах «Спорт», «Ветеран», «Old-timer», «Young-timer», также была выбрана лучшая команда финальной гонки и сезона 2019 года. (Список победителей ниже). Новый сезон Ралли Клуба Классических Автомобилей стартует в апреле 2020 года.

Победители ретро-ралли «Кубок РККA. FINAL 2019»

Зачёт «Спорт»

Место Стартовый №» Экипаж Автомобиль Год выпуска 1 17 Дорошина Анна Жажкова Оксана Cadillac Eldorado 1975

Зачёт «Ветеран»

Место Стартовый №» Экипаж Автомобиль Год выпуска 1 7 Тенишев Ирек Тенишева Светлана Cadillac Series 62 Convertible 1941

Зачёт «Old-timer»

Место Стартовый №» Экипаж Автомобиль Год выпуска 3 2 Соловьев Станислав Соловьева Марина Chevrolet-Corvette 1960 2 10 Федюнин Андрей Оганнисян Оганнес ГАЗ 21Р 1968 1 6 Вагин Михаил Вагин Даниил Mercedes – Benz 190SL 1962

Зачёт «Young-timer»

Место Стартовый №» Экипаж Автомобиль Год выпуска 1 19 Крылов Семен Крылова Елена Lincoln Continental Town coupe 1978

Лучшей командой стала команда «РетроЛегенда»

Победители сезона 2019

Обладателем кубка РККА сезона 2019 стал владелец автомобиля Mercedes -Benz 190 SL 1962 года выпуска – Вагин Михаил

Зачёт «Спорт»

3 место водитель – Мусаева Сюзанна

3 место штурман – Жажкова Оксана

2 место водитель – Середа Павел

2 место штурман – Яруллин Марат

1 место водитель – Голота Константин

1 место штурман – Циферов Михаил

Зачёт «Ветеран»

1 место водитель – Попов Владимир

1 место штурман – Евстафьев Кирилл

Зачёт «Old-timer»

3 место водитель – Федюнин Андрей

3 место штурман – Оганнисян Оганнес

2 место водитель – Базильер Анна

2 место штурман – Базильер Максим

1 место водитель – Вагин Михаил

1 место штурман – Вагин Даниил

Зачёт «Young-timer»

1 место водитель – Дадай Сергей

1 место штурман – Кабанов Владимир

Лучшей командой сезона стала команда «РетроЛегенда»