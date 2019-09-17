INFINITI QX80 – обладатель премии «Идеальный автомобиль-2019»

Премиальный внедорожник INFINITI QX80 стал лауреатом премии «Идеальный автомобиль-2019» (Ideal Vehicle Award), вручаемой авторитетной исследовательской и консалтинговой компанией AutoPacific. В результате опроса более чем 50 тысяч реальных автовладельцев, INFINITI QX80 признали лучшим представителем сегмента полноразмерных премиальных SUV

“Заслуженное звание «Идеального автомобиля-2019» означает, что наши разработчики, дизайнеры и инженеры прекрасно представляют истинные ожидания покупателей и предлагают им автомобиль, максимально отвечающим самым строгим запросам, – подчеркнул Джефф Поуп, вице-президент INFINITI Americas. – На самом деле, не секрет, что INFINITI QX80 с его потрясающим интерьером и великолепным уровнем оснащения настолько высоко котируется среди наших клиентов”.

Награды ассоциации AutoPacific вручаются на основании собственного исследования компании. Владельцев просят дать оценку своему автомобиля по 14 зачетным параметрам, а также отметить что в конструкции той или иной модели по их мнению требует улучшения. Премиальный INFINITI QX80 заработал 1093 из максимально возможных 1400 баллов, опередив таких конкурентов как Lincoln Navigator, Lexus LX, Lexus GX, Cadillac Escalade и Cadillac Escalade ESV.

INFINITI QX80 в наилучшем виде воплощает фирменный дизайнерский язык «Элегантной мощи», ежесекундно приковывая к себе внимание окружающих. Созданный, чтобы обеспечить водителю и пассажиру незабываемые люксовые впечатления от каждой поездки, флагманский внедорожник INFINITI может похвастать просторнейшим салоном, высококлассными материалами отделки, качеством уровня ручной сборки и целым арсеналом систем-ассистентов вождения. В просторном и отлично оснащенном салоне QX80 с полным комфортом размещаются до восьми взрослых пассажиров с багажом.

В список оснащения INFINITI QX80 помимо прочего входит развлекательная система для пассажиров задних рядов с мониторами высокого разрешения и поддержкой внешних источников сигнала. В свою очередь системы безопасности на борту QX80 включают функцию предупреждения и удержания автомобиля в выбранной полосе (Lane Departure Warning/Prevention), активный круиз-контроль, систему подержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (Distance Control Assist), функцию предупреждения о риске фронтального столкновения (Predictive Forward Collision Warning), систему принудительного торможения (Forward Emergency Braking), датчики слепых зон, ассистента при движении задним ходом (Backup Collision Intervention), а также активную подвеску Hydraulic Body Motion Control.