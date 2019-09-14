Выгодные изменения в программе Volvo Car Кредит с остаточным платежом

Volvo Car Russia объявляет об изменении условий программы Volvo Car Кредит с остаточным платежом. Теперь минимальная ставка по кредиту в размере 6% годовых доступна при первоначальном взносе от 20% от стоимости автомобиля вместо прежних 40%

«Volvo стремится сделать жизнь человека проще и комфортнее абсолютно во всем – в том числе в вопросе кредитования. Низкая кредитная ставка 6% теперь действует при весьма доступном первоначальном взносе от 20%. При такой низкой кредитной нагрузке клиент может выплачивать кредит на машину, сохраняя привычный уровень жизни», – комментирует Екатерина Градникова, менеджер по финансовым услугам Volvo Car Russia.

Обновлённые условия предполагают снижение кредитных ставок до 8% на срок 2 и 3 года. Они также доступны при первоначальном взносе от 20%.

Программа Volvo Car Кредит с остаточным платежом — новая философия покупки и владения автомобилем. Среди её преимуществ – возможность приобрести автомобиль по минимальной процентной ставке и существенно более низкие ежемесячные платежи по сравнению со стандартными кредитными программами.

Получить расчёт кредитной программы и ежемесячных платежей по субсидированной программе с остаточным платежом можно у официального дилера Volvo. Программа Volvo Car Кредит реализуется в партнерстве с ПАО ВТБ и АО ЮниКредит Банк.