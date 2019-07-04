Какие автомобили выбирают жители Дальнего Востока

Аналитическое агенство “АВТОСТАТ” опубликовало официальные данные по автомобилям, приобретаемым на Дальнем Востоке

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в Дальневосточном федеральном округе числится около 2,5 млн легковых автомобилей (на 1 января 2019 года). Более 68% от этого количества составляют праворульные машины, соответственно примерно каждый третий автомобиль на Дальнем Востоке – с левым рулем. Эксперты агентства решили составить рейтинг наиболее распространенных моделей в парке ДФО. Как выяснилось, возглавляет его Toyota Corolla, экземпляров которой насчитывается в объеме 161,7 тыс. единиц.

При этом 94% всех «Королл» на Дальнем Востоке имеют правое расположение руля. А вот второе место, с отставанием от лидера порядка ста тысяч единиц, занимает седан LADA 2106 (66,8 тыс. шт.). Отметим, что более половины (51%) всех «шестерок» в ДФО были выпущены еще в советский период (до 1992 года). На третьей позиции рейтинга находится «праворульный» Toyota Mark (58,3 тыс. шт.), на четвертой – Toyota Corona (55,9 тыс. шт., из них более 95% с правым рулем).

Замыкает пятерку лидеров трехдверный внедорожник LADA 4х4 (53,5 тыс. шт.). Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 дальневосточного парка легковых автомобилей попали еще четыре «Тойоты» (Carina, Camry, Crown и Caldina) и отечественный «Москвич». Необходимо отметить, что Crown и Caldina имеют только «праворульные» версии, а порядка 90% «Москвичей» является наследием советской эпохи. Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что на Дальнем Востоке продаются самые «старые» автомобили в стране.

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