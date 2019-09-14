Новая платформа Sea-Doo будет доступна на большем количестве моделей гидроциклов

Новая платформа — это практически ваш второй дом на воде, с большим количеством преимуществ, направленных на то, чтобы просто расслабиться и наслаждаться поездкой. Также она зарекомендовала себя как эталон стабильности и управляемости в мире гидроциклов.

“Мы получили очень большое количество положительных отзывов о новой платформе Sea-Doo с момента ее анонса в 2018 году, и мы очень рады, что теперь она будет доступна на еще большем количестве моделей”, – сказал Бернар Ги (Bernard Guy), старший вице-президент BRP по направлению Global Product Strategy. “Новая платформа — это большой шаг, и мы решили, что наши революционные технологии должны быть доступны на всех моделях Sea-Doo GTI. Теперь каждый может испытать вершину комфорта и непревзойденную устойчивость гидроцикла.”

Новая платформа включает в себя модульную заднюю палубу с легкосъемным пассажирским сиденьем, которая расширяет возможности использования гидроцикла. Интегрированная и высококачественная Bluetooth-аудиосистема (аксессуар на всех моделях), позволяет погрузиться в любимые мелодии во время каждой поездки.

Улучшенная система хранения позволит любителям активного отдыха на воде взять с собой все необходимое. Она включает в себя увеличенное основное багажное отделение и увеличенное отделение для мелочей, а также водонепроницаемый отсек для телефона. Новая платформа также отличается наличием инновационной системы крепления аксессуаров LinQ — теперь доступной на всех моделях Sea-Doo. Она обеспечивает быстрое и простое крепление дополнительных аксессуаров, таких как холодильники, канистры, различные багажные ящики и стойки для вейкбординга.

Чтобы гарантировать всем владельцам возможность добраться до своего любимого места вовремя, на моделях с новой платформой будет доступен новый двигатель Rotax 1630 HO ACE. Он обеспечивает улучшенное ускорение с места более чем на 20%, а система ACE (Advanced Combustion Efficiency) обеспечивает лучшие показатели топливной экономичности в индустрии.

Все модели гидроциклов Sea-Doo с новой платформой также оснащены эксклюзивной системой ErgoLock, которая позволяет райдерам буквально слиться с гидроциклом для еще более уверенного управления, а не просто сидеть на нем. А интеллектуальная тормозная и реверсивная система (iBR), теперь в своем третьем поколении, обеспечивает еще больше контроля в ограниченных пространствах и существенно уменьшает тормозной путь.