Компания Great Wall Motors запустила производство на своем новом заводе в Китае

Автоконцерн Great Wall Motors, которому принадлежит лидер среди китайских автопроизводителей в России – бренд Haval, запустил производство на своем новом заводе в Юнчуане (Чунцин)

Завод в Чунцине — пятый завод полного цикла Great Wall Motors в мире, наряду с заводами в Баодине, Сюйшуе, Тяньцзине и Тульской области. Запуск предприятия стал важным этапом реализации стратегии глобализации компании. Одновременно с его открытием стартовало производство первой модели серии P Series Pickup — нового бренда Great Wall Pickup.

Этот год стал знаковым для Great Wall Motors в рамках реализации стратегии глобализации компании. Он начался с выпуска стратегии бренда Haval «5-2-1», в рамках которой компания поставила перед собой цель в течение следующих 5 лет достичь объема продаж в 2 млн автомобилей в год и стать SUV-брендом № 1 в мире.

В апреле председатель правления Great Wall Motors Вэй Цзяньцзюнь принял участие во втором форуме «Один пояс — один путь», открыв для компании новые перспективы международного сотрудничества, точки роста и возможности устойчивого развития. Еще одной знаменательной вехой стало открытие завода Haval в Тульской области — первого в России завода полного цикла китайского бренда. Производственный комплекс в Чунцине подхватил эстафету, став следующим шагом Great Wall Motors на пути к глобализации.

Являясь важным транспортным узлом и центром автомобильной промышленности Китая, Чунцин обладает мощной производственной базой, сервисным потенциалом и очевидными преимуществами в сфере логистики. Строительство завода в Чунцине способствует интеграции и активному участию Great Wall Motors в реализации проекта глобального международного сотрудничества «Один пояс — один путь». С одной стороны, такой ход стимулирует экономическое развитие региона, с другой — позволяет сформировать более конкурентоспособную глобальную систему исследований, производства и маркетинга для всего портфеля брендов Great Wall Motors, включая Haval. Создание завода в Чунцине не только приблизит Great Wall Motors к высоким позициям на глобальном рынке, но и придаст новый импульс разработке инноваций и эффективных технологических решений.

Обладая интеллектуальными производственными возможностями мирового класса, Great Wall Motors не только выведет собственное производство и китайский автопром на принципиально новый технологический уровень, но и в целом изменит представления о категории «Made in China».