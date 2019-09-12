Электрокар Tesla снова спас водителя

Сентябрь 12 11:25 2019

На платной трассе Massachusets Turnpike в США водители заметили спящего мужчину в салоне электромобиля Tesla. Видео с ним опубликовал Дакота Рэндалл в Twitter

Он пытался разбудить водителя сигналом клаксона, но ничего не вышло. Полиция узнала об инциденте из СМИ. Однако до сих пор неизвестно, в какой момент водитель все-таки проснулся.

Автомобили Tesla, которые производит компания Илона Маска, оснащены функцией автоматического экстренного торможения. Она способна выявлять потенциальное внешнее воздействие и включать тормоза, чтобы избежать столкновения или снизить силу удара. Устройство умеет «видеть» две машины впереди себя.

The Insider вспоминает истории спасенных водителей

Избегает столкновений

В 2018 году в США система автопилота спасла от столкновения владельца Tesla, экстренно затормозив перед аварией впереди. Инцидент был зафиксирован на встроенную камеру Teslacam, и на записи видно, что машина затормозила еще до того, как водитель успел сориентироваться.

Довозит до больницы

В 2016 году американец Джошуа Нилли после работы сел за руль Tesla Model X, чтобы поехать домой, но уже в пути почувствовал острую боль в груди. Тогда он включил функцию автопилота и перенаправил машину в больницу. Оставаясь в сознании, но корчась от боли, он доехал до приемной скорой помощи.

Джошуа Нилли Tesla

Джошуа Нилли. Фото: The Insider

Врачи обнаружили непроходимость нескольких сосудов и за ночь привели его в чувства, хотя диагноз назвали очень серьезным. Нилли уверен, что именно автомобиль с функцией автопилота спас ему жизнь.

Видит в слепой зоне

Еще одно видео, демонстрирующее работу системы экстренного торможения Tesla, было опубликовано в 2018 году.

Tesla Model 3 автоматически затормозила перед автомобилем, несущемся на красный свет и находившемся, в слепой зоне водителя электромобиля.

Ранее Илон Маск заявлял, что автопилот Tesla снижает вероятность попадания автомобиля в аварию минимум вдвое. Таким образом, если бы такой системой было оснащено большинство автомобилей мира, число смертей в результате аварий снизилось бы на несколько сотен тысяч в год.

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  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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