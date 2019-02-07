Nissan объявляет о запуске производства нового Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге

Сборка бестселлера бренда в России состоится спустя короткое время после начала производства нового Nissan X-Trail в октябре 2018 года.

Новый Nissan Qashqai получил ряд важных обновлений в экстерьере, интерьере и оснащении в рамках реализации глобальной стратегии Nissan Intelligent Mobility. Модель обладает стильным и запоминающимся обликом, более качественной в сравнении с предшественником отделкой салона, новым практичным функционалом и инновационными технологиями активной и пассивной безопасности. Так, в оснащение нового Nissan Qashqai вошла система интеллектуальной остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB), помогающая водителю избежать столкновения с движущимся впереди автомобилем, и система обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA).

Российские инженеры Nissan Technical Center провели огромную работу по адаптации нового Nissan Qashqai к условиям российских дорог. Теперь модель лучше приспособлена к суровым зимам, ее шумоизоляция значительно улучшена, подвеска стала более комфортной.

Для нового Nissan Qashqai также будет доступна современная мультимедийная система Яндекс.Авто, устанавливаемая непосредственно на заводе. Водителю и пассажирам Nissan Qashqai в рамках единого интерфейса с возможностью голосового управления доступен максимальный набор средств Яндекс.Авто – от навигационной системы Яндекс.Навигатор до стриминга Яндекс.Музыки, от прогноза погоды до поиска информации в интернете.

Продажи нового Nissan Qashqai начнутся в России через несколько месяцев. Точные даты, комплектации и цены автомобиля будут объявлены позднее.

Завод в Санкт-Петербурге – самый молодой в европейской производственной семье Nissan. Предприятие соответствуют всем передовым технологическим стандартам отрасли, требующих широкой интеграции цифровых технологий и автоматизации на всех стадиях производства. Цифровые технологии используются для повышения эффективности работы сотрудников производственных цехов:

Все оборудование завода объединено в единую сеть, отслеживающую корректность работы предприятия. Дополнительно установлена система видеонаблюдения. Все собранные данные поступают в систему диспетчеризации. Программное обеспечение с искусственным интеллектом и система отслеживания состояния оборудования следят за наиболее ответственным оборудованием и информирует о малейших отклонениях от нормального процесса работы техники.

Перемещение деталей и комплектующих по цехам осуществляют автоматические транспортировщики с электроприводом, которые двигаются по заданной траектории в автономном режиме без участия человека.

Цифровые технологии используются и для повышения эффективности работы сотрудников производственных цехов. На заводе разработана и внедрена система компьютерного управления участками, которая автоматически контролирует соблюдение стандартов документации, анализирует и предоставляет статистку и отслеживает показатели работы смены.

В рамках концепции непрерывного улучшения были внедрены методы автоматической проверки компонентов на базе машинного обучения и технического зрения. С помощью специальных алгоритмов компьютер анализирует поступающие с камер изображения колес и сравнивает их со спецификацией автомобиля. На данный момент такая технология применяется на автоматизированном роликовом стенде проверки колесных дисков.

Установленный на предприятии 3D принтер на месте изготавливает вспомогательные приспособления из новейших полимерных материалов, экономя средства на закупку оборудования у сторонних производителей.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге – предприятие с высоким уровнем энерговооруженности за счет применения современных источников освещения и централизованной системы управления потреблением ресурсов. В 80% осветительных приборов в цехах используются экономичные светодиодные лампы. Потребление электроэнергии, газа, воды и сжатого воздуха отслеживается по 500 точкам почасового контроля.

Отдельное направление развития предприятия – поиск решений для повышения удовлетворенности клиентов. В рамках этой работы создана зона установки дополнительного оборудования на заводе. Стоимость установки аксессуаров получается ниже, чем в дилерских центрах, при этом работы осуществляются с применением всех стандартных процессов проверки качества, внедренных на заводе. Новый участок был запущен для Nissan X-Trail и Qashqai в 2017 году, а первым проектом стала установка защиты картера. В 2018 году именно на этом участке была налажена установка системы Яндекс.Авто на модели X-Trail и Qashqai.

В 2018 году завод Nissan в Санкт-Петербурге поставил производственный рекорд, выпустив 56 525 автомобилей. Это максимальный объем за все время производства автомобилей Nissan в России, превышающий результаты 2017 года на 23%. Всего с момента запуска в июне 2009 года и по январь 2019 года с конвейера завода в Санкт-Петербурге сошли 357 602 автомобиля. В июне 2019 года российское предприятие Nissan готовится отметить 10-летний юбилей производства.