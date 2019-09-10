Компания Kia Motors объявляет об инвестициях в IONITY

Kia присоединяется к проекту IONITY, который был основан BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group при участии Porsche AG.

Цель инвестиций – развитие сети станций быстрой зарядки мощностью 350 кВт для сокращения времени подзарядки батарей электрокаров.

Компания Kia Motors объявляет об инвестициях в IONITY, совместное предприятие, созданное несколькими мировыми автопроизводителями. В соответствии с соглашением Kia будет играть ключевую роль в дальнейшем повышении доступности зарядных станций для электромобилей

Решение о присоединении к этой сети обеспечит дополнительные преимущества для европейских клиентов Kia. Начиная с 2021 года, электромобили Kia будут оснащены системами зарядки 800 вольт и смогут принимать от станций IONITY ток максимальной зарядной мощности в 350 киловатт. Владельцы Kia смогут использовать все возможности зарядных станций, которые оснащены цифровыми способами оплаты, чтобы значительно сократить время зарядки и сделать поездки на большие расстояния более доступными.

IONITY – это совместное предприятие, созданное в 2017 году BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group при участии Porsche AG. В настоящее время проект насчитывает почти 140 действующих зарядных станций в Европе и еще 50 на стадии строительства. Технология IONITY характеризуется зарядной мощностью до 350 киловатт, а также применением единого стандарта зарядки CCS (Combined Charging System), который обеспечивает совместимость электромобилей разных производителей с инфраструктурой.

К 2020 году IONITY расшит свою сеть до 400 станций быстрой зарядки: в среднем на каждые 120 километров основных европейских магистралей будет приходится одна станция. Развитие проекта в Европе позволит улучшать доступность и удобство эксплуатации электромобилей как для нынешних пользователей, так и для будущих покупателей.

“Наше участие в этом совместном предприятии подтверждает приверженность Группы развитию идей электрификации автомобилей”, – сказал Томас Шемера, исполнительный вице-президент и руководитель подразделения развития продуктов Hyundai Motor Group (HMG). – “Я уверен, что наша работа с IONITY откроет новую эру мощных зарядных станций, когда зарядка будет быстрее и проще, чем традиционная заправка”.

Инвестиции в IONITY подчеркивают продолжающиеся усилия группы по превращению в лидера движения за транспорт с низким уровнем выбросов углерода, которые также включают запуск 44 моделей с альтернативными силовыми установками к 2025 году. Группа будет использовать новое партнерство для предоставления своим клиентам инновационного опыта за счет повышения мобильности.

«Компания IONITY рада приветствовать нового акционера на борту. Hyundai Motor Group приносит значительный международный опыт и собственные ноу-хау с полной стратегической приверженностью идеям электромобильности. Участие новых инвесторов в IONITY – это четкий сигнал доверия, свидетельствующий о том, что работа нашей молодой компании уже приносит свои плоды”, – сказал генеральный директор IONITY Майкл Хайеш.

Hyundai Motor Group получит равные доли в IONITY, как и партнеры-основатели, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Porsche AG.