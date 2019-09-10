Когда выйдет электропикап Tesla

Когда выйдет электропикап Tesla
Сентябрь 10 09:41 2019

Как стало известно от «Ридуса», глава Tesla Илон Маск рассказал, когда компания выпустит на рынок электрический пикап. Согласно его заявлению в Twitter, модель увидит свет уже в ноябре этого года

Первые упоминания электромобиля появились прошлым летом, когда Маск поделился подробностями о новинке. По его словам, это самая крутая машина, которую он видел.

«Этот футуристичный пикап словно из „Бегущего по лезвию“ или другого киберпанка. Он невероятный и потрясающий», – признался Илон Маск.

Также глава Tesla поделился изображением, на котором показана часть будущего пикапа.

Известно, что пикап Tesla получит двухмоторную силовую установку (по мотору на переднюю и заднюю оси), много титана в конструкции, полный привод с «умным» распределением крутящего момента между колесами, адаптивную подвеску, меняющую жесткость амортизаторов в реальном времени, а также набор сенсоров для самостоятельной парковки и автопилота. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640—805 километров. Машина будет построена на новой платформе, рассчитанную на высокую проходимость.

Расширение модельного ряда должно улучшить позиции на домашнем рынке — на конец 2017 года 60% проданных в США машин оказались легковыми грузовиками (пикапы, кроссоверы и внедорожники).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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