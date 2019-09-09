Новая линейка электроавтомобилей Skoda

В преддверии выставки автомобилей в Франкфурте компания Skoda продемонстрирует серию новых электрокаров Skoda Electric Citigo iV и Skoda Electric Superb iV

Главной новостью бренда стала предстоящая презентация новой линейки электроавтомобилей, которые получили специальное обозначение «iV» – сообщил Car.ru. Первой моделью серии станет гибридный автомобиль Skoda Electric Superb. Вторым электрокаром станет кроссовер Skoda Electric Citigo с полноценным электроприводом. Гибрид Skoda Superb оборудуют двигателем от автомобиля Passat GTE компании Volkswagen. Совместно с 1,4-литровым турбированным и электрическим моторами, силовые установки обеспечат стабильную мощность в 220 л.с. и 400 Нм.

Citigo будет оборудована электрическим мотором, мощность которого составляет 82 л.с. Автомобиль будет снаряжен многочисленными литий-ионными батареями, ёмкость которых составляет 37 кВт/ч. Заявляется, что кроссовер сможет проехать без подзарядки на максимальной скорости около 260 км.

Стоит отметить, что компания предусмотрела возможность производства собственных зарядных станций и готова поставить к 2024 году до 7 тыс. экземпляров по всему миру. Планируемая цена у автодилеров в РФ будет составлять 1,6 млн для Skoda Electric Citigo и 2 млн для Skoda Electric Superb.