Спецпредложение на INFINITI QX50 и QX80

INFINITI объявляет о снижении ставок по кредитным программам на автомобили марки в сентябре

Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. На автомобили INFINITI QX50 и QX80 действует выгодная ставка по классическому кредиту от 4,5% на 2 или 3 года при авансе 60% и 50% соответственно.

Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 17 100 руб./мес. Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 28 500 руб./мес.

INFINITI Finance – эксклюзивная программа кредитования INFINITI, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.

Программа INFINITI Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:

Платежи по программе INFINITI Invite ниже почти в два раза, чем по классическому кредиту;

Вы сможете выбрать автомобиль в более высокой комплектации с комфортным ежемесячным платежом;

Вы сможете чаще обновлять автомобиль;

Возможность обратного выкупа дилерским центром.

INFINITI в кредит – удобно благодаря мобильному приложению INFINITI Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.

Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах INFINITI в России до 30 сентября 2019 года.