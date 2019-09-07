Спецпредложение на INFINITI QX50 и QX80

Предложение действует в рамках собственной программы INFINITI Finance. На автомобили INFINITI QX50 и QX80 действует выгодная ставка по классическому кредиту от 4,5% на 2 или 3 года при авансе 60% и 50% соответственно.
Автомобиль QX50 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 17 100 руб./мес. Автомобиль QX80 можно приобрести по специальной программе INFINITI Invite с комфортным ежемесячным платежом от 28 500 руб./мес.
INFINITI Finance – эксклюзивная программа кредитования INFINITI, созданная совместно с АО «РН Банк». Программа направлена на предоставление высокого уровня сервиса и выгодных финансовых решений по приобретению автомобилей марки.
Программа INFINITI Invite – это специальное предложение для клиентов бренда. Возможность приобрести автомобиль на выгодных условиях:
INFINITI в кредит – удобно благодаря мобильному приложению INFINITI Finance. Теперь можно легко управлять кредитом с помощью смартфона и получать любую информацию в одно касание.
Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах INFINITI в России до 30 сентября 2019 года.
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