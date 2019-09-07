Хабиб перешел из Infiniti в KIA

Компания Kia Motors назначила Карима Хабиба старшим вице – президентом и руководителем центра дизайна Kia. Назначение К. Хабиба позволит Kia продолжить развитие дизайна своих продуктов на высоком конкурентном уровне

Г-н Хабиб займет свой новый пост в начале октября и будет базироваться в штаб-квартире Kia Global Design в Намьянге, Корея. Ответственный за дизайн автомобилей Kia, К. Хабиб будет контролировать работу команд отвечающих за экстерьер, интерьер, подбор материалов и цветов, а также внесет свой вклад в определение будущей стратегии дизайна бренда Kia. Г-н Хабиб будет подчиняться Люку Донкервольке, исполнительному вице-президенту и главному дизайн-директору Hyundai Motor Group, который курирует дизайн брендов Kia, Hyundai и Genesis.

Известный исключительной способностью отражать фирменный стиль в своих проектах, Карим Хабиб приносит с собой более чем двадцатилетний опыт в премиум-брендах. Его предыдущая роль была – исполнительный директор по дизайну в Infiniti Motor Company. Ранее он работал как в BMW Group, так и с Daimler Group. Родившийся в Ливане, К. Хабиб изучал машиностроение в Университете Макгилла в Канаде, а также Транспортный дизайн в Колледже дизайна Art Center в Калифорнии. Он свободно владеет английским, французским, немецким и итальянским языками.

“Kia – это растущий, амбициозный бренд, активно движущийся к электрификации и инновациям в области мобильности”, – сказал Карим Хабиб. “Я очень рад стать частью этой трансформации и дальнейшего укрепления позиций бренда Kia в автомобильной промышленности. Я с нетерпением жду работы с исполнительным вице-президентом Донкервольке, чьей работой я восхищался в течение многих лет, а также командой дизайнеров Kia, которая создала несколько действительно замечательных проектов”.

“Мы уверены, что Карим Хабиб станет еще одним активом для бренда Kia с его международным опытом и глобальным опытом”, – сказал Донкервольке. “Мы высоко ценим талант и опыт Карима. Он присоединяется к Kia в ключевой момент развития компании, чтобы привести бренд в будущее мобильности и укрепить молодую и мотивированную команду дизайнеров, которая выиграла множество международных наград”.

Центр дизайна Kia в Намьянге является родиной глобальных моделей Kia, отвечающий за разработку всех аспектов дизайна транспортных средств – от концептуализации и моделирования до подбора цвета и материалов. Находящийся в Корее, Центр дизайна Kia работает как часть глобальной сети дизайн-студий бренда, с региональными центрами в США и Европе.

Ключевые этапы карьеры Карима Хабиба: