ХК «Динамо» Москва торжественно передали три новых автобуса MAN Lion`s Coach

МАН Трак энд Бас РУС вручили символический ключ и передали представителям клуба «Динамо» три командных автобуса для хоккеистов КХЛ, ВХЛ и МХЛ.

Легендарные спортивные клубы в России, как и во всем мире, доверяют компании MAN, как поставщику надежной и безопасной коммерческой техники, быть транспортным партнером.

«Мы благодарим легендарный хоккейный клуб «Динамо» за доверие и рады быть партнером и поставщиком автобусов для спортсменов. Благодаря высочайшему уровню инноваций, реализованных в этой флагманской модели, максимальной надежности и безопасности туристический автобус MAN Lion`s Coach стал обладателем премии «Лучший автобус 2018 года в России». Эти автобусы отличают высокий уровень пассивной и активной безопасности, экономичность, комфорт и динамика в движении. Хоккеисты московского клуба «Динамо» могут быть уверены, что MAN Lion`s Coach всегда доставит их вовремя к любому матчу», — говорит Питер Андерссон, Генеральный директор МАН Трак энд Бас РУС.

Хоккейный клуб «Динамо» выбрал трехосную версию MAN Lion’s Coach длиной 13,9 м. В салоне установлены 59 комфортных кресел с возможностью выдвижения в проход. Дополнительное кресло предусмотрено для сопровождающего. Заказчик предпочел версию с увеличенным шагом сидений. За счет уменьшения общего числа посадочных пассажирских мест расстояние для ног пассажиров увеличено. Для спортсменов это всегда очень важно.

Установлены кресла самого высокого класса — производства фирмы KIEL. Высокий класс сидений подчеркивается их обивкой. Это дорогая ткань c кожаными подголовниками и кожаной окантовкой. На каждом кресле предусмотрен двухточечный ремень безопасности.

«Выбор в пользу автобусов марки MAN был обусловлен великолепным имиджем, который сложился у марки на российском рынке. Мы рассматривали разные варианты, но в итоге остановили свой выбор именно на Lion’s Coach нового поколения. Командные автобусы всегда имеют большое эмоциональное значение как для игроков, так и для болельщиков. Поэтому мы разработали и нанесли на борта специальную символику, выполненную в фирменных бело-голубых цветах клуба с изображением маскота клуба в виде атакующего волка», — отмечает Евгений Кровопусков, Генеральный директор ХК «Динамо» Москва.

Каждый лайнер оснащен экономичным двигателем MAN D 2676 LOH26 (EEV) максимальной мощностью 440 л.с. и 12-ступенчатой автоматизированной КПП TipMatic с системой облегчения начала движения MAN Easy Start.

Безопасность пассажиров является важнейшим приоритетом для MAN. Каждый новый автобус Lion`s Coach для ХК «Динамо» Москва оснащен электронными системами ABS, ASR, EBS. Ассистирующие системы обеспечивают максимальный уровень безопасности и комфорта как для водителя, так и для пассажиров. В каркас MAN Lion’s Coach интегрированы усиливающие элементы из высокопрочной стали, созданные по запатентованной технологии “труба в трубе”, благодаря чему MAN Lion’s Coach способен выдерживать в полтора раза более сильный удар, чем прежняя модель.

В автобусах семейства MAN Loin’s Coach особое внимание уделено комфорту и формированию оптимального микроклимата. Установленный «холодный пакет» предусматривает использование стеклопакетов для боковых окон и дверей. Ветровое стекло — обогреваемое. Окно со стороны водителя — с электрообогревом. Для летних условий установлена система кондиционирования. Уделено внимание и дополнительной теплоизоляции багажного отделения и кухни.

Мини-кухня TM Quick Service Multi Plus обеспечена резервуарами для холодной и горячей воды, а также аппаратом для приготовления кофе и других горячих напитков. В передней части салона установлен холодильник.

За комфорт хоккеистов будет отвечать современная мультимедийная система. В пассажирском салоне установлены два широкоформатных 19-дюймовых монитора. Для воспроизведения поддерживаются все варианты носителей — CD, DVD, USB.

На рабочем месте водителя установлено комфортабельное кресло Grammer PRO на пневматической подвеске. Оно оснащено трехточечным ремнем безопасности, обогревом и подлокотниками. Расположившись в таком кресле высшего класса, водитель может на протяжении длительного времени не испытывать ни малейшего дискомфорта и сохранять высокую концентрацию внимания на всем пути следования.

Клубный автобус MAN Lion`s Coach сочетает в себе высочайший уровень комфорта, максимальную безопасность и образцовую экологичность. Благодаря автобусу Lion’s Coach компания MAN второй год остается лидером российского рынка в сегменте «Автобусы» (доля рынка 53%) среди европейских брендов. Это говорит о высокой степени доверия, которое оказывают автобусам марок MAN и Neoplan покупатели. Выбор в пользу MAN Lion`s Coach нового поколения делают как известные транспортные компании, так и спортивные клубы. Официальная мировая премьера туристического автобуса Lion’s Coach нового поколения состоялась в 2017 году на выставке Comtrans в Москве.