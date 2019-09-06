Полностью электрический автомобиль ID.3 от Volkswagen

На автосалоне во Франкфурте состоится мировая премьера первого представителя ID. — нового семейства полностью электрических моделей

Автомобиль получил революционный дизайн и расширенный функционал, а также внушительные динамические характеристики и просторный салон. ID.3 — уникальный результат трансформации Volkswagen, олицетворяющий новую философию марки.

На франкфуртском автосалоне ключевой темой экспозиции Volkswagen станет электрическая мобильность. В рамках выставки состоится не только премьера первого автомобиля семейства ID., но и обзор будущих моделей электрической линейки. Volkswagen ID.3., как и все остальные представители семейства, построен на модульной платформе электрического привода (MEB), которая специально разработана для электрических версий и позволяет создавать модели с максимально объемным внутренним пространством.

Вслед за Beetle и Golf модель ID.3 открывает новую стратегически важную для марки главу. В мае 2019 года Volkswagen начал прием заказов на специальную версию ID.3 1st Edition. Это выпущенная ограниченным тиражом в 30.000 автомобилей эксклюзивная серия с расширенным набором опций.

Volkswagen ID.3. предлагается с тремя версиями аккумуляторных батарей разной емкости: 77 кВт•ч, 58 кВт•ч и 45 кВт•ч. Запас хода в зависимости от версии составляет от 330 до 550 км (по циклу WLTP). Для обеспечения запаса хода 290 км аккумуляторную батарею можно зарядить всего за 30 минут (при мощности зарядки 100 кВт). Volkswagen гарантирует срок службы аккумуляторных батарей моделей ID. в течение 8 лет или на 160.000 километров пробега.

ID.3 1st Edition оснащается задним приводом и двигателем мощностью 204 л.с. Запуск производства ID.3 запланирован на конец 2019 года. Поставки начнутся в первой половине 2020 года.