Обновленный Lexus GX 460 доступен в России

Lexus начинает в России прием заказов на обновленный престижный внедорожник Lexus GX 460

Продажи обновленного Lexus GX 460 в России начнутся осенью 2019 года. В зависимости от версии и комплектации цена составит от 4 565 000 рублей до 5 061 000 рублей.

Lexus GX 460 получил обновления в дизайне и технике, еще лучше подчеркивающие внедорожный характер модели. В центре города и на загородной трассе владельцы оценят высокий уровень комфорта и стильный дизайн обновленного престижного внедорожника. А благодаря рамной конструкции и таким внедорожным опциям, как селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) – не составит никакого труда и поездка по пересеченной местности.

Многофункциональность – слово, которое лучше всего описывает престижный GX 460 с тремя рядами сидений. Lexus GX 460 уверенно чувствует себя на любом типе дорожного покрытия, готов справиться c экстремальным бездорожьем и при этом воплощает потрясающее внимание его создателей к деталям.

Экстерьер обновленного Lexus GX стал еще более мощным и одновременно утонченным в соответствии с новым языком дизайна Lexus. Фирменная веретенообразная решетка радиатора отличается характерным, запоминающимся стилем. Форму решетки радиатора подчеркивают новые трехлучевые светодиодные фары головного света, устанавливаемые на автомобиль уже в базовой комплектации.

ИДЕАЛЕН ДЛЯ ДОРОГ И БЕЗДОРОЖЬЯ

Роскошный Lexus GX 460 одинаково хорошо подойдет как для города, так и для местности с более суровыми условиями. На автомобиль устанавливается 4,6-литровый 296-сильный двигатель V8, имеющий максимальный крутящий момент 438 Н*м. Возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг превращает этот престижный внедорожник в идеальный тягач для яхты. При буксировке активируется система контроля раскачки прицепа – функция системы курсовой устойчивости, повышающая устойчивость автомобиля на прямой.

ДЕТАЛИ РУЧНОЙ РАБОТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Элегантность – черта, присущая любому GX 460. Во всех комплектациях Lexus GX в отделке применяется полуанилиновая кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой. В список опций автомобиля входит многофункциональное рулевое колесо с функцией обогрева, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную с использованием тщательно подобранных материалов. А для максимального уюта в темное время суток, светодиодная подсветка (источники света находятся в подстаканниках и центральной консоли) создает рассеянное «атмосферное» освещение в салоне.

Палитра кузовных эмалей обновленного Lexus GX 460 состоит из восьми эффектных цветов: белый перламутр, серый металлик, черный металлик, гранатовый металлик, бронзовый металлик, синий металлик, светло-серый металлик, черный неметаллик. Салон GX может быть выполнен в четырех цветовых решениях: черном, бежевом, темно-красном и серо-коричневом.

КОНТРОЛЬ НАД ДОРОГОЙ

Система стабилизации положения кузова (KDSS) помогает Lexus GX 460 сохранять устойчивость, улучшает управляемость и повышает плавность хода автомобиля. Когда GX попадает на неровное покрытие, cистема увеличивает артикуляцию подвески, помогая всем четырем колесам не потерять контакт с покрытием. Система работает без необходимости совершать какие-либо действия со стороны водителя.

Еще одно преимущество Lexus GX, обеспечивающее плавность хода – адаптивная регулируемая подвеска (AVS). AVS использует систему электронного контроля характеристик амортизаторов, адаптируя их работу под дорожные условия. Водитель может самостоятельно настроить режим работы AVS, выбрав один из вариантов: Normal, Sport и Comfort.

СИСТЕМА ПОЛНОГО ПРИВОДА

Благодаря системе постоянного полного привода, Lexus GX 460 находится в своей стихии как на горных дорогах, так и на парковке торгового центра.

Межосевой дифференциал автоматически корректирует крутящий момент и в большинстве дорожных ситуаций перераспределяет тягу между передней и задней осью в пропорции 40:60. В случае пробуксовки одного из колес, дифференциал изменяет данное соотношение. Также система полного привода имеет понижающую передачу для движения с низкой скоростью по бездорожью и электронную блокировку межосевого дифференциала.

Поддержку двухступенчатой раздаточной коробке с понижающей передачей оказывает широкий набор систем, контролирующих работу шасси. Благодаря системе помощи при спуске по склону (DAC), системе помощи при подъеме по склону (HAC), активной антипробуксовочной системе (A-TRAC), системе курсовой устойчивости (VSC) и системе поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control), обновленный Lexus GX с легкостью справляется как с грунтовыми дорогами, так и с горными трассами и крутыми cклонами.

ВНЕДОРОЖНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Широкий перечень эффективных систем для бездорожья Lexus GX пополнился новыми высокотехнологичными опциями, среди которых 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) и система кругового обзора (Panoramic View Monitors); система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) и селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select).

Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) позволяет выбрать один из пяти режимов движения. Система изменяет степень допустимой пробуксовки колес, автоматически изменяя степень открытия дроссельной заслонки и настройки педали тормоза, что позволяет улучшить сцепление колес с покрытием. В условиях сурового бездорожья от водителя требуется максимальная концентрация на происходящем вокруг автомобиля. Однако, благодаря 4 камерам по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-terrain Monitor) и системой кругового обзора (Panoramic View Monitor), водителю и переднему пассажиру доступны изображения с фронтальной, задней и боковых камер, которые выводятся на экран навигационной системы.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CRAWL CONTROL

Задействовать систему поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) можно нажатием одной кнопки. Система Crawl Control создана для автоматического поддержания оптимально низкой постоянной скорости на сложном ландшафте. Технология позволяет водителю двигаться на низкой скорости по труднопроходимой местности. Она автоматически регулирует степень открытия дроссельной заслонки и нажатия педали тормоза и имеет пять вариантов движения на низкой скорости. Благодаря этому водители могут полностью сконцентрироваться на рулении при движении по сложной поверхности.

Система Crawl Control активируется при движении на понижающей передаче и позволяет автомобилю двигаться вперед или назад в одном из пяти скоростных режимов, выбранных водителем. Также функция Crawl Control задействует «виртуальную» блокировку переднего и заднего дифференциала, помогая предотвратить пробуксовку колес и оптимизировать поведение шасси. Эта система помогает водителю Lexus GX 460 при движении по песку, снегу и грязи.

МУЛЬТИМЕДИА

Мультимедийная система Lexus GX имеет экран с настраиваемым основным окном, которое может одновременно отображать до трех секций. Пассажиры второго ряда могут подзарядить свои мобильные устройства с помощью двух дополнительных портов USB. Всего в салоне Lexus GX имеется четыре USB-порта (2 для переднего ряда, 2 для второго ряда).

В наиболее оснащенных комплектациях на новый Lexus GX 460 устанавливается аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками, обеспечивающая потрясающее качество звучания, способное доставить истинное наслаждение даже самым требовательным ценителям автомобильного звука.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Lexus GX 460 сконструирован таким образом, чтобы помочь современным водителям передвигаться со стилем, комфортом и в безопасности, независимо от того, куда их позовет дух приключений.

Данной цели дополнительно служит применение комплекса систем безопасности Lexus Safety System +. От системы удержания автомобиля в полосе движения до высокотехнологичных фар дальнего света, обеспечивающих дополнительное освещение и помогающим сконцентрироваться на дороге – данный интегрированный комплекс систем активной безопасности является еще одним шагом к миру без ДТП.

Комплекс Lexus Safety System + включает в себя систему предупреждения столкновений с функцией автоматического торможения. Она разработана таким образом, чтобы помочь заметить автомобиль или пешехода на пути вашего Lexus в определенных условиях. Если система зафиксирует риск фронтального столкновения, она проинформирует водителя о необходимости совершить маневр, автоматически подготовит усилитель экстренного торможения Brake Assist, а в некоторых случаях – и самостоятельно замедлит автомобиль до полной остановки.

Система LDA создана для подачи водителю сигнала в случае, если произойдет случайный выезд из занимаемой полосы.

Система интеллектуального управления дальним светом. Эта система использует дополнительное освещение, чтобы обеспечить лучший обзор водителю Lexus GX, помочь ему сконцентрироваться на дороге, а также помочь другим водителям. Если дорога перед автомобилем свободна, система автоматически переключит фары в режим дальнего света. В случае, если система зафиксирует свет встречных фар или задних габаритных огней других автомобилей, она автоматически переключит свет на ближний.

Высокоскоростной адаптивный круиз-контроль (DRCC). Эта система задействует радар и камеру для поддержания заданной скорости и безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля. Если дистанция сокращается и становится небезопасной, система автоматически снизит скорость и, при необходимости, задействует тормоза. Как только препятствие перед автомобилем исчезнет, Lexus GX вернется к заданной скорости.

КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ ДЛЯ РОССИИ

В России обновленный Lexus GX доступен в четырех комплектациях – Executive 5 (4 565 000[i] рублей), Executive Sport 5 (4 672 000 рублей), Premium (4 969 000 рублей) и Premium Sport (5 061 000 рублей).

Полностью соответствуя статусу престижного внедорожника, уже в базовой комплектации Lexus GX 460 имеет широкий набор самого современного оснащения, обеспечивающего комфорт всем находящимся в салоне, удобство эксплуатации в самых разных условиях и высочайший уровень безопасности.

Вне зависимости от комплектации, автомобиль оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света (с омывателями), светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными противотуманными фарами обновленного дизайна и задними фонарями, интегрированным в задний спойлер дополнительным стоп-сигналом. Указатели поворотов имеют краткосрочный режим включения, для удобства посадки в автомобиль и выхода из него предусмотрена подсветка зоны посадки. Эффектные рейлинги на крыше позволяют удобно крепить багажник, ски-бокс или спортивный инвентарь, а в свободном состоянии придают автомобилю более уверенный вид, подчеркивая его универсальность и практичность. Наружная антенна в современной стилистике «плавник акулы» обеспечивает стабильный прием радио- и телефонного сигнала, а благодаря наличию люка с электроприводом в крыше – в салон всегда может быть обеспечен доступ свежего воздуха.

Штатными для всех GX 460 являются 18-дюймовые колеса с легкосплавными дисками и шинами размерности 265/60 R18. Во всех случаях автомобиль комплектуется полноразмерным запасным колесом, также на легкосплавном диске.

Также вне зависимости от комплектации, рулевая колонка автомобиля имеет регулировку по вылету и наклону, а многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и деревянными вставками – подогрев. Боковые зеркала, в корпуса которых интегрированы светодиодные повторители указателей поворотов, оснащены обогревом, электроприводами регулировки и складывания, автоматическим затемнением. Автоматическое затемнение имеет и салонное зеркало заднего вида. Все Lexus GX 460 имеют датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки. Для удобства пользования предусмотрена возможность отдельного открытия стекла двери багажного отсека, а в багажнике имеется розетка с напряжением 220 В. Для удобства клиентов, каждый Lexus GX 460 комплектуется «набором автомобилиста», содержащим необходимые аксессуары.

Доступ в автомобиль делает более удобным интеллектуальная система доступа и запуска/остановки двигателя кнопкой, являющаяся стандартным оснащением GX 460. Также в список стандартной комплектации входят боковые подножки со светодиодной подвеской.

Все сиденья выполняются в отделке из полуанилиновой кожи. Передние сиденья оснащаются электрорегулировками в 8 направлениях, активными подголовниками, обогревом и вентиляцией, электрорегулировкой поясничной опоры. Функция памяти обеспечивает возможность сохранить настройки (до 2 вариантов) положения сидений, рулевой колонки и наружных зеркал. Для переднего и второго рядов предусмотрены практичные резиновые напольные коврики.

Вне зависимости от версии, все Lexus GX 460 имеют активную регулируемую подвеску AVS, задняя подвеска при этом пневматическая. В любой из комплектаций автомобиль оснащается системами ABS, EBD, BAS, A-TRC, VSC, HAC, DAC, KDSS, EBS, имеет электронную блокировку межосевого дифференциала и систему контроля давления в шинах. Штатными системами безопасности также являются сигнализация, иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением.

В базовую комплектацию входят фронтальные подушки безопасности и боковые подушки для переднего ряда сидений, а также коленные подушки безопасности для водителя и пассажира и шторки безопасности по всей длине салона. В соответствии с российским законодательством, все автомобили Lexus комплектуются оборудованием экстренной связи системы «Эра Глонасс».

Мультимедийная система в штатном исполнении имеет 9 динамиков, встроенный модуль Bluetooth, навигацию и EMV-монитор.

В пятиместной комплектации Executive 5 Lexus GX 460 оснащается двухзонным климат контролем. Эта версия также имеет камеру заднего обзора (со статическими направляющими), круиз-контроль.

В семиместной, максимальной, комплектации Premium Lexus GX 460 оснащается третьим рядом сидений, для которого предусмотрены электропривод складывания и дополнительная (третья) зона климат-контроля. Также в этой версии сиденья второго ряда оснащаются дополнительными боковыми подушками безопасности и обогревом, а емкость в центральном подлокотнике между передними сидениями имеет внутреннее охлаждение.

Lexus GX 460Premium оснащается системой автоматического переключения ближнего и дальнего света фар АНВ, системой кругового обзора с 4 камерами по периметру автомобиля, системой мониторинга слепых зон и системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения (RCTA). Внедорожные возможности автомобиля расширяют система Multi Terrain Monitor, система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) и селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select). Список высокотехнологичных систем безопасности дополняется адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков, системой контроля усталости водителя, системой оповещения о смене полосы движения.

В комплектации Premium на Lexus GX 460 устанавливается аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками.

Исполнение Sport (как для комплектации Executive 5, так и для комплектации Premium) предусматривает установку аэродинамических накладок серебристого цвета на передний и задний бамперы, накладки на боковые зеркала специального дизайна, спортивную насадку на выхлопной патрубок. Эти версии комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками «затемненного» дизайна, а также отличаются логотипами Sport на передних крыльях.

СЕРВИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

На обновленный Lexus GX предоставляются специальные сервисные программы, благодаря которым в течение трех лет покупатель престижного внедорожника будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки престижного внедорожника независимо от комплектации уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», 3 года гарантии на автомобиль, а также «Пакетное ТО 3 года».

«Пакетное ТО 3 года» – пакет услуг, состоящий из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля.

Предлагаемая программа обеспечит покупателям прогнозируемую и прозрачную стоимость владения автомобилем, а также даст возможность получить все преимущества официального сервиса: высокий уровень профессионального мастерства обслуживающих сотрудников, гарантию подлинности запасных частей и расходных материалов, уверенность в безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля. При этом подход, используемый в рамках программы, не отличается от используемого в течение срока гарантии.

Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.