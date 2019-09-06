Neoplan Cityliner – теперь автобус сборной России

ООО “МАН Трак энд Бас РУС” с гордостью выполнило самый значимый заказ года на автобусном рынке страны

Российский футбольный союз (РФС) традиционно доверяет компании MAN, как поставщику надежной и безопасной коммерческой техники, право перевозить титулованных спортсменов страны на премиальном автобусе марки Neoplan Cityliner.

В преддверии выездного отборочного матча Чемпионата Европы по футболу 2020 в Глазго с Шотландией на подмосковной базе национальной сборной в Новогорске, в торжественной обстановке, Генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон передал символический ключ Первому вице-президенту РФС, легендарному советскому футболисту и тренеру Никите Симоняну и советнику Президента РФС, известному в прошлом игроку Алексею Смертину. На церемонии также присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России по футболу на новом командном автобусе отправилась в аэропорт «Шереметьево», откуда вылетела в Глазго, где состоится отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии.

Специально для национальной сборной был разработан инновационный дизайн в виде эксклюзивной ливреи с известными футболистами сборной в рамках коммуникационной кампании национальных сборных по футболу «НАШИ ПАРНИ».

MAN Truck and Bus – одна из крупнейших мировых компаний, которая активно поддерживает спорт и футбол в частности, предоставляя национальным сборным и спортивным клубам качественные современные автобусы. Мы рады этому сотрудничеству и убеждены, что оно будет взаимовыгодным и плодотворным. Командный автобус всегда имеет большое значение для спортсменов.

«Мы счастливы выполнить этот заказ в преддверии нового сезона и надеемся, что автобус станет счастливым талисманом для российской сборной!» — отметил Питер Андерссон (Peter Andersson), генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС», в рамках официальной передачи автобуса в Новогорске.

Используя солидные 460 л. с. мощности, сборная России по футболу стартует в новый сезон международных игр и предстоящий отборочный турнир на чемпионат Европы 2020 года. Neoplan Cityliner — один из лучших автобусов своего класса в Европе и один из самых престижных продуктов своего сегмента на российском рынке. Заказчик выбрал вариант, оснащенный новым двигателем MAN D2676LOH36 мощностью 460 л.с. экологического класса Euro-6 и крутящим моментов 2300 Н•м. Коробка передач — 12-ступенчатая, MAN TipMatic с функцией помощи при трогании на подъёме MAN EasyStart. Предусмотрена электронная система регулирования пневматической подвески ECAS с датчиком скорости.

Безопасность пассажиров является важнейшим приоритетом для автобусов концерна MAN. Автобус семейства Neoplan Cityliner для сборной России оснащен электронными системами ABS, ESP, ASR, EBS, а также системой экстренного торможения EBA и системой контроля полосы движения Lane Guard (LGS) с акустическим предупреждением. Система экстренного торможения EBA – важнейший элемент безопасности, помогает предотвращать или минимизировать последствия при столкновении или в случае возникновения внезапного препятствия перед автобусом (резко перестроившегося или резко затормозившего автомобиля). Кроме того, система EBA предупреждает водителя, если определяет слишком быстрое приближение к впереди идущему автомобилю. Если водитель не реагирует на предупреждение и возникает риск наезда сзади, EBA производит экстренное торможение.

Отборочный турнир чемпионата Европы-2020 обеспечивает национальной сборной по футболу множество возможностей для того чтобы лучше познакомиться с богатым комфортным оснащением Neoplan Cityliner.

Во-первых, салон автобуса оборудован панорамным остеклением, которое начинается над местом водителя и продолжается по всей длине автобуса. Ветровое стекло с функцией отражения ИК-излучения позволяет улучшить комфорт пассажиров внутри салона автобуса зимой и летом, а также снизить время использования кондиционера, за счет чего уменьшить расход топлива. Благодаря отражающим свойствам ламинированного ветрового стекла (Thermocontrol reflecting) и фильтрации инфракрасного излучения, в жаркие дни солнечное тепло не будет нагревать салон. А в сочетании с зимним пакетом и мощной системой кондиционирования (38,5 кВт) микроклимат в салоне в любое время года поддерживается на комфортном уровне. Уделено внимание и дополнительной теплоизоляции технологических помещений автобуса, в частности санитарного отсека. Все баки (для чистой воды, сточных вод) и трубы коммуникаций обогреваются. Это значит, что все жидкости не превратятся в лед, даже при длительном простом автобусе на сильном морозе. Кроме того, туалетная комната дополнительно оснащена собственным тепловентилятором.

Салон автобуса оборудован мини-кухней FOB 554 с резервуарами для холодной и горячей воды, а также аппаратом для приготовления кофе и других горячих напитков. Имеется 2 объемных холодильника.

Во-вторых, за комфорт футболистов будет отвечать современная мультимедийная система для водителя и пассажиров с функцией голосового управления, в состав которой входит основное головное устройство с большим экраном и удобной системой навигации для водителя. В пассажирском салоне установлены два широкоформатных монитора. Устройство беспроводной громкой связи Bluetooth «Comfort» позволяет воспроизводить медиафайлы с двух мобильных телефонов.

Важнейший элемент пассажирского салона — высоко комфортабельные сиденья. Кресла установлены самого высокого класса. В Neoplan Cityliner P14 для сборной России установлены сиденья модели Deluxxo c двухточечными ремнями безопасности. Высококлассность сидений подчеркивает их обивка дорогой тканью Aunde Pandora c кожаными подголовниками и боковинами, включая кожаную окантовку. Аналогичная обшивка кресел у сиденья водителя и у сиденья сопровождающего. Перед каждым пассажирским сиденьем установлены регулируемые упоры для ног, а в спинках кресел – индивидуальные столики и сетки для газет. Также предусмотрены индивидуальные блоки освещения и вентиляции.

Версия, поставленная национальной сборной по футболу, — двухосная с 44-местным пассажирским салоном. Это особая комплектация с особой планировкой салона для футбольной команды: в салоне автобуса длиной 12 240 мм установлено 44 пассажирских кресла (вместо стандартных 49). Соответственно, увеличен шаг сидений и расстояние до спинки впереди стоящего кресла. Это особенно важно для футболистов, которым необходим качественный отдых во время пути на тренировки и матчи. Количество и география передвижений автобуса по дорогам России непосредственно зависит от успехов российской сборной и будут увеличиваться с каждым ее выходом в очередной, более высокий этап чемпионата.

Сегодня все автобусы MAN и Neoplan, ввозимые в Россию, в том числе и автобус для футбольной сборной России, оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. Компания MAN не просто прошла все необходимые процедуры и испытания при сертификации автобусов для российского рынка, но и осуществляет полную установку и настройку системы ЭРА-ГЛОНАСС сразу на производстве.