FCA Group запустила документальный проект «What’s Behind»

Компания FCA Group запустила документальный проект «What’s Behind»

Этот проект рассказывает о работе дизайнеров и инженеров, занимающихся созданием автомобилей FCA

Первые серии посвящены тестированию автомобилей в экстремальных условиях: от – 40°C в Швеции до + 40 °C в Южной Африке

Проект также раскроет ряд технических тем, интересных каждому автомобилисту

Проект «What’s Behind» – серия ярких документальных фильмов о сложной работе дизайнеров и инженеров, работающих с автомобилями FCA.

Тысячи специалистов проводят огромную работу, постоянно улучшая автомобильные системы и устройства в любых погодных условиях.

Поэтому испытания проводятся в разных частях земли. Структурная валидация тестового проекта – ключевой элемент активной безопасности. В идеале проверка должна проводиться в условиях экстремального разброса температур — от – 40°C до + 40°C.

Первые серии «What’s Behind» — о территориях, где проводятся испытания. Зритель переносится в мир северной Швеции и в южноафриканскую пустыню.

Aрьеплог: северный испытательный полигон FCA.

Aрьеплог — северная часть Швеции, где находится полигон FCA. Когда температура падает до -40°C, то безопасность становится главным приоритетом. Такие погодные условия позволяют специалистам проводить настройку систем кондиционирования воздуха, размораживания и обдува стекол. Кроме того, ледяной ландшафт — это поверхность с низким уровнем сцепления. Она используется для настройки подвески, теста шин, тормозной системы, систем управления, тяги и дифференциала. Все это должно отлично работать даже в самых сложных ситуациях, иначе автомобиль отправляют на доработку.

Апингтон: тепловые испытания на полигоне FCA.

Город Апингтон расположен на севере Южной Африки на краю пустыни Калахари. Апингтон — одна из самых жарких точек во всей Южной Африке. Такие условия оптимальны для оценки влияния температурных перепадов, пыли и сухости на автомобиль. Специалисты фиксируют все изменения в двигателе, системе безопасности и кондиционирования воздуха в условиях +40°C. В этой части Южной Африки климат поистине беспощаден, что позволяет проводить отладку всех систем автомобиля в непрерывном режиме.

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После рассказа о местах, где каждый день пишется история и создается будущее FCA Group, «What’s Behind» подробно разберет важные автомобильные темы. В проекте создание материалов о двигателях, новых технологиях, аэродинамике.