Свою версию самого безопасного автомобиля в мире представил Mercedes-Benz

Кроссовер собрал в себе все самые новые технологические достижения и передовые функции безопасности, которые впоследствии будут применяться на серийных моделях марки.

Экстерьер концепта отличается наличием цифровых панелей, которые заменили обычную решётку радиатора, заднее стекло и встроены в крышу. Дисплеи созданы для информирования остальных участников движения о ситуации на дороге. Например, на заднее стекло может выводится изображение того, что происходит впедеди автомобиля и видит перед собой водитель. Также на монитор можно вывести короткое тестовое сообщение с просьбой помочь в какой-либо экстренной ситуации.

Место водителя оборудовано складными педалями и рулём, которые при переключении в режим автопилота убираются в переднюю панель. Концепт-кар ESF 2019 получил доработанные преднатяжители ремней безопасности, а также систему Pre-Safe Curve, которая предупреждает водителя о слишком высокой скорости входа в повороты с помощью легкого затягивания ремня безопасности. С учетом появления режима автопилота, также было оптимизировано расположение подушек безопасности в салоне.

Для повышения уровня безопасности новинку оснастили новыми фарами, которые не ослепляют попутных и встречных водителей. В случае возникновения аварии или поломки ESF 2019 в автоматическом режиме активирует два аварийных знака, первый из которых появляется на крыше автомобиля, а другой представляет собой мини-робота, который самостоятельно выезжает и располагается позади автомобиля.

Если электроника фиксирует риск столкновения сзади, то концепт может самостоятельно проехать вперед, чтобы избежать ДТП или минимизировать его последствия. Для безопасного передвижения с детьми предусмотрена система Pre-Safe Child, включающая в себя преднатяжитель ремня безопасности детского кресла и целый набор подушек безопасности вокруг кресла, которые снижают риск травмирования маленького пассажира при ДТП. Кроме того, электроника контролирует правильность установки детского кресла при посадке ребенка, а также его жизненные показатели во время поездки.

Компания Mercedes разработала данный концепт-кар для демонстрации новых технологий в области активной и пассивной безопасности. Предполагается, что некоторая часть решений и технологий ESF 2019 появится на серийных Mercedes-Benz уже в ближайшем будущем.

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