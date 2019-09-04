“Будущее начинается сегодня” у MAN на выставке COMTRANS 2019

Под слоганом «Будущее начинается сегодня» компания «МАН Трак энд Бас РУС» представила свои инновации на международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2019 в Москве

Впервые в России посетители выставки увидят разработки MAN в области электромобильности, смогут познакомиться с пакетами премиум оснащения для серии TGX – MAN XLION, а также получить подробную консультацию о комплексных транспортных решениях с пакетом услуг MAN и с новой платформой для эффективного управления автопарком MAN Pride на стенде MAN (павильон 3, зал 14, стенд №14-100).Впервые в России в рамках выставки COMTRANS 2019 компания MAN демонстрирует свои разработки в области электромобильности – полностью электрический грузовой автомобиль для дистрибуции MAN eTGM и аккумуляторную версию нового фургона MAN eTGE.

Малотоннажный фургон MAN eTGE относится к сегменту легких коммерческих автомобилей. Серийное производство электрического eTGE началось в июле 2018 года на заводе в польском городе Вжесня.

Электрический грузовик MAN eTGM пока еще не предлагается в качестве серийной модели, но первые предсерийные машины с сентября 2018 года находятся в опытной эксплуатации у девяти компаний австрийского консорциума CNL. В конце декабря 2018 года компании Porsche был передан электроприводной грузовик eTGM с полуприцепом для выполнения логистических задач на производственной площадке в Штутгарт-Цуффенхаузене. Электроприводной автомобиль курсирует на почти 19 километровом маршруте между предприятием в городе Фрайберг-на-Неккаре, которое управляется логистическим партнером LGI, и основной производственной площадкой Porsche в Штутгарт-Цуффенхаузене. Использование электрического грузовика обеспечивает снижение объемов выбросов CO2 на 30 000 кг в год.

Таким образом, MAN одним из первых производителей коммерческого транспорта внедряет полностью электрические решения для всего ряда городской логистики в диапазоне от 3 до 26 тонн. С 2009 года специалисты MAN Truck & Bus осуществляют разработку и совершенствование решений для сферы доставки грузов и сбора отходов в городских условиях. Комплексное и стремительное развитие городов предлагает производителям коммерческого транспорта две, казалось бы, противоречащие задачи: обеспечение здорового климата и высокого качества жизни горожан и при этом выполнение эффективной развозки грузов.

«В городских условиях грузовые электромобили показывают все свои преимущества. Они не выбрасывают вредных веществ в месте эксплуатации, что ведет к улучшению качества воздуха в городах. Кроме того, они очень тихие: в будущем это позволит, например, осуществлять доставку продуктов и товаров в супермаркеты в ночное время, что существенно разгрузит дневной трафик. Для нас очевидно: будущее грузовых и пассажирских перевозок в городах принадлежит электромобилям» – отмечает Питер Андерссон, генеральный директор ООО «МАН Трак энд Бас РУС».

Программа по разработке и испытанию электроприводного грузовика является частью стратегии концерна MAN Truck & Bus SE по переходу на электрические решения мобильности eMobility Roadmap. В сочетании с продвинутыми алгоритмами зарядки и цифровыми решениями для управления парками транспортных средств экологически безопасные и экономичные электрогрузовики для городской логистики расширят ассортимент серийной продукции концерна MAN к середине 2020 года. Результаты испытаний новой модели компаниями австрийского консорциума CNL и Porsche в условиях реальной эксплуатации будут учтены при планировании дополнительных испытаний электрогрузовиков клиентами компании, проведение которых начнется с конца 2020 года.

«Концерн MAN превращается из производителя коммерческого транспорта в поставщика интеллектуальных и сбалансированных транспортных решений»

Основной темой презентации компании MAN на выставке COMTRANS 2019 станут инновации. MAN переходит от производителя коммерческого транспорта к поставщику интеллектуальных и сбалансированных транспортных решений. В июне 2019 года компания MAN презентовала возможности новой цифровой платформы MAN Pride российским специализированным и деловым изданиям.

MAN Pride – комплесная телематическая платформа, предназначенная для управления парком транспортных средств. Это оригинальная российская разработка c сервисами, специально созданными и предназначенными для автомобилей бренда MAN и NEOPLAN. Телематическая платформа отличается высокой функциональностью, повседневной практичностью и удобным интерфейсом, учитывающим все особенности локального рынка. С платформой MAN Pride в качестве стратегического партнера клиенты MAN почувствуют выгоду от использования цифровых сервисов в коммерческом транспорте. В то же время владельцы смешанных грузовых парков смогут использовать единую платформу цифровых услуг независимо от марки автомобиля.

На международной выставке COMTRANS 2019 компания MAN также предоставляет дополнительные услуги для оптимизации анализа состояния грузового автомобиля и управления техническим обслуживанием парка. С платформой MAN Pride в качестве стратегического партнера клиенты MAN почувствуют выгоду от использования цифровых сервисов в коммерческом транспорте. В то же время владельцы смешанных грузовых парков смогут использовать единую платформу цифровых услуг независимо от марки автомобиля.

На выставке COMTRANS 2019 представлены комплексные сервисные контракты, которые призваны обеспечивать максимальную прозрачность затрат на совокупную стоимость владения техникой в начале эксплуатации, в процессе и после ее окончания. Приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в рамках сервисных контрактов, проходить курсы повышения квалификации водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24 – мы готовы продемонстрировать вам на практических примерах потенциал развития и экономии, который несут с собой наши транспортные и бизнес решения. В пакет сопутствующих услуг входит также финансирование покупки коммерческого транспорта от MAN Финансовые Услуги и программа MAN TopUsed с зачетом стоимости техники с пробегом при приобретении нового грузовика MAN.