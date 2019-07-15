Внедорожник LADA 4×4 Bronto получит обновленную версию

Внедорожник LADA 4×4 Bronto получит обновленную версию
Июль 15 16:04 2019

Lada 4×4 Bronto, отличающаяся от обычной версии внедорожника улучшенными внедорожными характеристиками и уровнем комфорта, получит стайлинг-пакет от компании Авторитетпласт.

Известно, что в новый комплект войдут несколько элементов, но пока показали лишь решётку радиатора с гипнотическим узором. В скором времени начнётся её производство.

Напомним, Lada 4×4 Bronto с завода укомплектован литыми дисками с off-road шинами, самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах, усиленными пружинами и амортизаторами с увеличенным ходом, тормозной системой с ABS. Также в базовой комплектации внедорожник оснащён кондиционером, передними сиденьями с подогревом, зеркалами с электроприводом регулировки и обогревом, рейлингами и экспедиционным багажником.

Силовой агрегат у Lada 4×4 Bronto такой же, как у стандартного Lada 4×4: 83-сильный “восьмиклапанник” объёмом 1.7 литра и 5-ступенчатая МКП. Привод – полный. Цена на Lada 4×4 Bronto начинается от 722 900 рублей.

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AMSRUS
AMSRUS

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