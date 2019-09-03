Suzuki предлагает своим клиентам пройти масляный сервис для автомобилей японской марки старше 3-х лет.

Suzuki предлагает своим клиентам пройти масляный сервис для автомобилей японской марки старше 3-х лет.
Сентябрь 03 08:03 2019

Акция масляный сервис распространяется на автомобили старше 3-х лет и продлится до 30 ноября.

Компания Suzuki предлагает своим клиентам пройти масляный сервис перед наступлением осенне-зимнего периода, во время которого автомобиль испытывает дополнительные нагрузки и перепады температур.

Специально для автомобилей японской марки старше 3-х лет во всех официальных дилерских центрах Suzuki начала действовать новая сервисная акция Масляный сервис.

Сервисное предложение включает оригинальное моторное масло ECSTAR, оригинальный масляный фильтр Suzuki, оригинальную шайбу под сливную пробку, работы по замене масла, фильтра и проверку уровней технических жидкостей по специальной цене от 2 705 рублей.

Своевременная замена моторного масла позволит обеспечить долговечность двигателя вашего автомобиля Suzuki, а использование оригинального моторного масла ECSTAR повысит его эффективность и снизит расходы на обслуживание. Моторное масло ECSTAR разработано и произведено в Японии. За счет своей уникальной формулы оно позволяет раскрыть весь потенциал двигателя и обеспечить высокие эксплуатационные свойства.

Моторное масло ECSTAR обладает отличной моющей способностью, устойчивой масляной пленкой, обеспечивающей стабильную работу продукта в условиях экстремально высоких и низких температур и критических нагрузок, а также особенными смазывающими характеристиками, что очень важно в осенне-зимний период.

Более подробная информация о предложениях Suzuki Сервис и условиях проведения акции на сайте.

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  Article "tagged" as:
EcstarSuzukiмоторное масло
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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