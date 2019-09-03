KIA начала продажу автомобилей серии Edition Plus

В России начались продажи автомобилей KIA новой специальной серии Edition Plus

Специальная серия подготовлена на базе моделей Rio/Rio X-Line, Optima, Sportage и Sorento Prime

Автомобили специальной серии имеют внешние и технические отличия от базовых, оснащены дополнительными системами безопасности и комфорта, отмечены специальными эмблемами Edition Plus и комплектуются фирменным набором аксессуаров.

Компания KIA Motors Russia and CIS HQ сообщает, что все официальные дилеры бренда на территории Российской Федерации начали продажи автомобилей новой лимитированной серии Edition Plus, предлагающей эксклюзивное сочетание дизайна и опций комфорта. Автомобили специальной серии оснащены пакетами опций, делающих их более привлекательными как внешне, так и в плане удобства и комфорта использования. При этом стоимость таких пакетов обеспечит клиентам дополнительную выгоду по сравнению со стоимостью аналогичного набора опций по отдельности. По традиции специальная серия будут иметь свою отличительную эмблему и комплектоваться набором брендированных аксессуаров – фирменными ковриками Edition Plus и удобным дорожным набором.

Специальная серия создана на базе популярных моделей разных сегментов: российского бестселлера Rio и кросс-хэтчбека Rio X-Line, седана бизнес-класса Optima, кроссовера Sportage и флагманского кроссовера Sorento Prime.

KIA Rio Edition Plus и Rio X-Line Edition Plus

Для моделей Rio и Rio X-Line специальная серия подготовлена на базе комплектации Luxe с двигателем 1,6 литра как механической, так и автоматической коробкой передач. Rio Edition Plus получили задние дисковые тормоза, светодиодные задние фонари, комплектуются легкосплавными дисками 15” с шинами 185/65R15. Интерьер отличается красными вставками и элементами (молдинги на центральной консоли и дверях, прострочка обшивки руля и селектора трансмиссии), а также отделкой сидений из эко-кожи с красными вставками. Расширен список опций комфорта, автомобили спецсерии оснащены датчиком света, камерой заднего вида, мультимедийной системой с дисплеем 7’’, возможностью получения информации о пробках в реальном времени, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, модулем Bluetooth для подключения мобильного телефона. Rio и Rio X-Line ограниченной серии предлагаются по цене 924 900 рублей (МТ) или 964 900 рублей (АТ) за седан Rio Edition Plus, и 984 900/1 024 900 рублей (МТ/АТ) за кросс-хэтчбек Rio X-Line Edition Plus.

KIA Optima Edition Plus

Седаны бизнес-класса Optima специальной серии – как с двухлитровым двигателем, так и с мотором 2,4 GDI – подготовлены на базе комплектации Luxe и внешне отличаются спортивной решеткой радиатора, 18-дюймовыми легкосплавными дисками, светодиодными фарами с автоматической регулировкой наклона и светодиодными задними фонарями. В пакет Edition Plus для KIA Optima также вошла система кругового обзора AVM с 4 камерами. Стоимость седанов Optima Edition Plus составляет 1 664 900 рублей с двигателем 2,0 л и 1 764 900 рублей с двигателем 2,4 GDI.

KIA Sportage Edition Plus

Для кроссовера Sportage, в качестве основы для лимитированной серии Edition, Plus использована комплектация Luxe+. Автомобили предлагаются с двигателями 2,0 литра или 2,4 GDI в передне- или полноприводной модификации. Вне зависимости от двигателя и типа привода, Sportage имеет полностью светодиодные основные и противотуманные фары, светодиодные задние фонари, оснащен системой бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя кнопкой и круиз-контролем с функцией ограничителя скорости. Интерьер специальной серии отличается сиденьями с комбинированной отделкой. KIA Sportage Edition Plus предлагаются по цене 1 764 900 рублей (2,0 6AT 2WD), 1 844 900 рублей (2,0 6AT 4WD) или 1 954 900 рублей (2,4 6AT 4WD).

KIA Sorento Prime Edition Plus

Флагманские кроссоверы KIA Sorento Prime Edition Plus подготовлены на базе комплектации Prestige: 2,4 GDI 6AT 4WD, 2,2 CRDi 8AT 4WD (как с черным, так и с темно-коричневым салоном) или 3,5 MPI 8AT 4WD. Внешне автомобили специальной серии отличаются легкосплавными колесными дисками 19″ с шинами 235/55R, а также светодиодными противотуманными фарами. Интерьер украшен практичными стальными накладками на педали и эффектной отделкой центральной консоли под чёрное дерево. В список опций комфорта включены электроприводы регулировки сиденья водителя (14 направлений) с функцией памяти, система кругового обзора AVM с 4-мя камерами, модуль беспроводной зарядки для мобильных устройств, электрический стояночный тормоз (EPB) и интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS). Расширен и список систем безопасности, в него вошли также система контроля слепых зон (BSD) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA). Стоимость KIA Sorento Prime Edition Plus составит 2 534 900 рублей (2,4 GDI), 2 714 900 рублей (2,2 CRDi), или 2 774 900 рублей (3,5 MPI).

Традиция подготовки специальных серий автомобилей KIA

Подготовка лимитированных исполнений популярных в России моделей KIA – добрая традиция бренда. Ряд этих специальных серий был посвящен знаковым событиям в мире футбола. Серия, приуроченная к Чемпионату мира по футболу FIFA 2014, была подготовлена для моделей cee’d, Sportage и Optima. В апреле-июле 2016 года российские поклонники футбола имели возможность приобрести KIA Rio, cee’d и Soul в специальном исполнении к Чемпионату Европы по футболу 2016. В 2017 году ряд моделей был предложен в специальной ограниченной серии, посвященной Кубку Конфедераций FIFA в России, а в 2018 – специальная серия 2018 FWC была посвящена впервые прошедшему в России Чемпионату мира по футболу. В ознаменования заключения договора о партнерстве KIA Motors и Лиги Европы UEFA специальная серия была выпущена весной 2019 года.

Автомобили специальных серий пользуются высоким спросом среди клиентов за счет выгодного пакетного предложения наиболее востребованных опций, а также благодаря своей эксклюзивности из-за ограниченного тиража и наличия специальных знаков отличия. Преимущества автомобилей специальной серии 2019 Edition Plus подкреплены традиционной для KIA в России длительной гарантией – 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию об автомобилях Edition Plus и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации.