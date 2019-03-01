Ford Focus и Ford Fiesta участвуют в государственных программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с дополнительной выгодой от производителя

Ford Focus и Ford Fiesta теперь можно приобрести выгодно по действующим государственным программам

Ford Sollers сообщает о возобновлении продаж автомобилей по государственным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с дополнительной выгодой от производителя. Приобрести новый Ford Fiesta или FordFocus с двигателем 1,6 литра по специальным программам можно будет с 1 марта 2019 года. В дополнение к компенсации в 10% от стоимости автомобиля, предоставляемой всем участникам государственных программ, можно получить дополнительную выгоду благодаря собственным предложениям от FordSollers. Суммарная экономия может достигать 279 000 рублей для FordFocus в новой комплектации «Ультра Комфорт» с богатым набором стандартного оборудования.

В прошлом году поддержкой от государства успешно воспользовались более 2,5 тыс. клиентов Ford. В период действия программ (январь-май 2018 г.) на льготных условиях заключался каждый второй кредитный договор на покупку Ford в России.

Компенсация от государства предусмотрена при приобретении новых автомобилей, произведенных в России в 2019 г., стоимость которых не превышает 1 000 000 рублей. Таким образом, клиенты Ford могут приобрести на льготных условиях компактные и стильные городские хэтчбеки или седаны Ford Fiesta, а также хэтчбеки, седаны и универсалы C-класса Ford Focus с двигателем объемом 1,6 л мощностью 105-125 л.с. Условия для клиентов Ford, желающих воспользоваться предложением по госпрограмме, остались прежними. На скидку от государства могут рассчитывать граждане Российской Федерации, имеющие водительское удостоверение и являющиеся родителями двух и более несовершеннолетних детей или до заключения кредитного договора не имевшие в собственности автомобиля. Объем средств, выделенных государством на поддержку автокредитования, ограничен.

Благодаря компенсации от государства и выгоде по собственным программам поддержки клиента, суммарная экономия при покупке FordFocus может достигать 279 000рублей. Богато оснащенный FordFocus в комплектации «Ультра Комфорт», включающей двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, камеру заднего вида, датчики дождя и света, можно приобрести за 855 000 рублей с учетом дополнительной выгоды по программе FordCredit и увеличенному бонусу за трейд-ин (150 000 рублей).

Максимальная суммарная выгода на FordFiesta с учетом всех программ составит 148 000 рублей за хэтчбек с 120-сильным двигателем и 6-ступенчатой АКПв комплектации Titanium (климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, датчики дождя и света). Стать владельцем хэтчбека в базовой комплектации Trend можно всего за 720 000 рублей.