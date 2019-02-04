Завод Haval в Тульской области готовится к скорому запуску

Завод Haval в Тульской области готовится к скорому запуску серийного производства

Завод Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — первый китайский завод полного цикла в России — уже работает в тестовом режиме и практически готов к запуску серийного производства, который намечен ориентировочно на апрель-май 2019.



Первая партия серийных комплектующих F7 из Китая уже в пути: ориентировочная дата прибытия — начало февраля 2019.



Все необходимое оборудование успешно ввезено на территорию РФ и уже смонтировано на площадях завода. Остались последние штрихи: провести отладку технологических процессов, уборку цехов, проверить готовность служб логистики и обслуживания оборудования.



Например, в цехе окраски работы по установке оборудования закончены на 95%, идет уборка перед запуском. Цех укомплектован персоналом на 50%, продолжается подбор операторов до полной штатной численности.



В цехе штамповки и сварки завершен монтаж линии и оборудования, на данном этапе проходит наладка и проводятся последние приготовления к старту тестового производства.



Завершен монтаж всех автоматических конвейеров и манипуляторов для установки тяжелых деталей автомобиля в цехе сборки. При тестовой сборке будет проверяться готовность персонала к выполнению производственных операций, наличие всех инструментов и материалов.