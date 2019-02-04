Завод Haval в Тульской области готовится к скорому запуску

Завод Haval в Тульской области готовится к скорому запуску
Февраль 04 23:03 2019

Завод Haval в Тульской области готовится к скорому запуску серийного производства

Завод Haval в индустриальном парке «Узловая» под Тулой — первый китайский завод полного цикла в России — уже работает в тестовом режиме и практически готов к запуску серийного производства, который намечен ориентировочно на апрель-май 2019.
Завод Haval
Первая партия серийных комплектующих F7 из Китая уже в пути: ориентировочная дата прибытия — начало февраля 2019.
Завод Haval Цех окраски
Все необходимое оборудование успешно ввезено на территорию РФ и уже смонтировано на площадях завода. Остались последние штрихи: провести отладку технологических процессов, уборку цехов, проверить готовность служб логистики и обслуживания оборудования.
Завод Haval Цех окраски 2
Например, в цехе окраски работы по установке оборудования закончены на 95%, идет уборка перед запуском. Цех укомплектован персоналом на 50%, продолжается подбор операторов до полной штатной численности.
Завод Haval Цех сварки 2
В цехе штамповки и сварки завершен монтаж линии и оборудования, на данном этапе проходит наладка и проводятся последние приготовления к старту тестового производства.
Завод Haval Цех сварки 2
Завершен монтаж всех автоматических конвейеров и манипуляторов для установки тяжелых деталей автомобиля в цехе сборки. При тестовой сборке будет проверяться готовность персонала к выполнению производственных операций, наличие всех инструментов и материалов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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