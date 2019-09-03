Ford поставит автомобили Министерству здравоохранения Республики Татарстан

Ford Sollers поставит 187 автомобилей скорой медицинской помощи Министерству здравоохранения Республики Татарстан.

Из них 171 автомобиль – класса «В» и 16 автомобилей класса «С». Торжественная церемония передачи первой партии автомобилей в количестве 75 единиц состоялась сегодня в Казании при участии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и Президента и СЕО Ford Sollers А.Ш.Ширинова. Остальные автомобили будут отгружены до конца сентября.

Закупка автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit состоялась в рамках программы обновления парка Республики Татарстан. Автомобили будут распределены по городам и районным центрам республики.

Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit оснащены современным реанимационным оборудованием ведущих мировых и российских производителей. В комплектацию входят аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор-монитор, электрокардиограф с микропроцессорным управлением и автоматической обработкой ЭКГ, монитор параметров пациента, аппарат ЭКГ с возможностью дистанционной передачи данных, тележка-каталка для транспортировки пациентов и другое оборудование в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РФ. Высокотехнологичное оснащение автомобилей дополняют система спутниковой навигации ГЛОНАСС и планшетные ПК. В данных автомобилях созданы все условия для проведения реанимации и интенсивной терапии, а высокий уровень комфорта ожидает не только пациента, но и медицинский персонал.

Все переданные автомобили произведены в России на заводе Ford Sollers в Особой экономической зоне «Алабуга» на базе переднеприводных Ford Transit со средней и длинной базой, дизельным двигателем Duratorq TDCi объемом 2,2 л (125 л.с.) и 6-ступенчатой МКПП. АСМП сохранили все преимущества фургонов Ford Transit – адаптированные к городским условиям и российским дорогам автомобили маневренны, компактны и безопасны, обладают высокой топливной экономичностью. В стандартное оснащение входят гидроусилитель руля, противотуманные фары, ABS, электронная система курсовой устойчивости, система помощи при трогании в гору, система помощи при экстренном торможении, подушка безопасности водителя. На кузов автомобиля предоставляется 12-летняя гарантия от сквозной коррозии.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения.