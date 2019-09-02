Стратегия мобильности Toyota в России стартует с запуска собственной лизинговой компании

В России начинает работу собственная лизинговая компания Тойота. ООО «Тойота Лизинг» предоставит услуги финансового лизинга автомобилей Toyota и Lexus для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Компания будет осуществлять деятельность под брендами Toyota Leasing и Lexus Leasing.

Открытие ООО «Тойота Лизинг» реализуется в рамках общей финансовой платформы Тойота в России и является первым шагом компании к созданию сервисов транспортной мобильности – новых форм использования автомобиля в условиях современного города.

В продуктовой линейке ООО «Тойота Лизинг» предусмотрена программа для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также программа для крупного бизнеса.

Лизинговая компания предложит корпоративным клиентам гибкие условия владения автомобилем, предусматривающие выбор подходящего размера аванса и срока лизинга, а также оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки.

Клиенты компании смогут воспользоваться комплексным предложением по приобретению автомобиля с использованием страховых продуктов, разработанных специально для ООО «Тойота Лизинг».

Юридические лица и предприниматели, уже знакомые с услугами финансового лизинга, смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования, доверив комплексный процесс приобретения автомобилей одному из ведущих автопроизводителей.