Стратегия мобильности Toyota в России стартует с запуска собственной лизинговой компании

Открытие ООО «Тойота Лизинг» реализуется в рамках общей финансовой платформы Тойота в России и является первым шагом компании к созданию сервисов транспортной мобильности – новых форм использования автомобиля в условиях современного города.
В продуктовой линейке ООО «Тойота Лизинг» предусмотрена программа для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей, а также программа для крупного бизнеса.
Лизинговая компания предложит корпоративным клиентам гибкие условия владения автомобилем, предусматривающие выбор подходящего размера аванса и срока лизинга, а также оперативное рассмотрение документов для проведения лизинговой сделки.
Клиенты компании смогут воспользоваться комплексным предложением по приобретению автомобиля с использованием страховых продуктов, разработанных специально для ООО «Тойота Лизинг».
Юридические лица и предприниматели, уже знакомые с услугами финансового лизинга, смогут оптимизировать свои расходы по новым лизинговым контрактам и выстроить прозрачную схему финансирования, доверив комплексный процесс приобретения автомобилей одному из ведущих автопроизводителей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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