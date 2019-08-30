Чемпионом мира WorldSkills 2019 стал россиянин Николай Дончак

Чемпионом мира WorldSkills 2019 в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» стал россиянин Николай Дончак, который в середине 2018 года прошел обучение в учебном центре «Тойота Мотор» по стандартам подготовки сервисных специалистов дилерской сети Тойота.

Программа подготовки дилерских специалистов по послепродажному обслуживанию «Тойота Мотор» уникальна и включает в себя теоретические и практические занятия, электронное обучение, наставничество на рабочем месте, а также регулярные соревнования по профессиональному мастерству на национальном и международном уровнях.

Благодаря полученным навыкам на WorldSkills Николай Дончак успешно выполнил все поставленные задачи в рамках 9 модулей и вошел в топ-5 лучших профессионалов среди всех призеров чемпионата.

Стандарты подготовки сотрудников дилерской сети Тойота позволяют компании не только лидировать в автомобильной отрасли по уровню удовлетворенности клиентов качеством сервисного обслуживания, но и завоевывать золотые награды на мировых первенствах по профессиональному мастерству.

В рамках церемонии закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 были определены победители в 56 компетенциях среди 1354 конкурсантов.

Чемпионом мира в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» стал россиянин Николай Дончак, прошедший интенсивную подготовку в учебном центре ООО «Тойота Мотор».

Создавать специальную программу для участников сборной России не пришлось — четырехнедельный тренинг, который ребята проходили в июне 2018 года, полностью совпадает с необходимой программой подготовки всех сотрудников сервисных центров Тойота. Участники тренинга изучили и освоили материал в кратчайшие сроки благодаря высочайшей квалификации тренеров и сотрудников центра.

Система обучения и развития персонала для дилерской сети ООО «Тойота Мотор» является уникальной и включает в себя теоретические и практические занятия, электронное самостоятельное обучение, а также процесс наставничества на рабочем месте. Определяющим фактором выбора учебного центра ООО «Тойота Мотор» как площадки для обучения национальной сборной стало лидерство компании в рейтингах индустрии по удовлетворенности клиентов сервисным обслуживанием. Помимо прочего, у компании большой опыт в проведении аналогичных WorldSkills соревнований среди сотрудников дилерских центров. Благодаря этому уникальному набору качеств, являющихся стандартными для марки Тойота, участники сборной России добились наивысшего результата на международной арене.

За четыре дня чемпионата мира WorldSkills (с 23 по 26 августа) Николай Дончак успешно выполнил все поставленные задачи в рамках девяти модулей, объединяющих основную работу сотрудника сервисного центра в таких направлениях, как системы управления двигателем, система рулевого управления и подвески, электрические и электронные системы, разборка и сборка двигателя, тормозная система. Также на состязании в Казани впервые был представлен модуль «гибридная установка», на котором участники демонстрировали навыки работы с наиболее актуальными на сегодняшний день гибридными технологиями.

На модулях «система рулевого управления и подвески», «электрические системы», «электронные системы», «разборка двигателя» и «гибридная установка» в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» использовались автомобили и агрегаты Тойота.

По мнению Сергея Тишкаря, руководителя департамента обучения по послепродажному обслуживанию ООО «Тойота Мотор», который следил за ходом соревнований, наиболее сложным участком для участников была задача по сборке и разборке двигателя. В частности, он сказал: «Инженеру завода-изготовителя Тойота требуется не менее семи часов на полную разборку двигателя, дефектовку, проведение всех необходимых метрологических измерений с оценкой состояния деталей и определение их ремонтопригодности, а также на последующую сборку с соблюдением технологии производителя. Двадцатиоднолетний Николай, прошедший в прошлом году обучение в нашем центре, блестяще справился с задачей в отведенные два часа в соответствии с регламентом соревнований».

Сам Николай Дончак, чемпион мира в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», так описывает свои эмоции после оглашения результатов выступления во время торжественной церемонии закрытия WorldSkills: «Очень неожиданно и волнительно было услышать свое имя во время награждения победителей. Я поднялся на сцену и даже забыл, что на нас как из ведра льет ледяной дождь. Конечно, было приложено немало усилий, но все они того стоили. Огромное спасибо моей семье за поддержку, моим тренерам и компании Тойота за отличную подготовку по стандартам для сервисных специалистов дилерской сети в 2018 году».

Тойота в качестве особой награды для победителей компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» организует специальный тур на завод в 2020 году. Таким образом будущие мастера своего дела смогут детальнее изучить процесс сборки автомобилей, что поспособствует дальнейшему развитию их уникальных навыков.

Наряду с тем, что Тойота стала главным партнером чемпионата мира WorldSkills 2019 в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», сотрудники компании из разных стран боролись за медали в качестве участников в девяти компетенциях. В частности, на состязание в Россию приехали 17 сотрудников марки Тойота из пяти стран мира. Большинству из них удалось показать высокий результат, ставший следствием подхода марки к обучению своего персонала: сотрудниками были завоеваны одна серебряная и три бронзовые медали, а также восемь наград «За высшее мастерство».