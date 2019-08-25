LADA объявляет о расширении самого популярного в России семейства LADA Granta

LADA объявляет о расширении самого популярного в России семейства LADA Granta
Август 25 12:21 2019
  • LADA Granta Drive Active – автомобиль для поклонников энергичного стиля вождения
  • Особенности новинки – подвеска от LADA Sport, аэродинамический обвес и спортивные сиденья

Дан старт производству седана в версии Drive Active.

Автомобиль создан для любителей энергичного стиля вождения. Короткоходная подвеска спортивного типа от LADA Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах. Анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой повышают комфорт и чувство связи с автомобилем. Дизайн LADA Granta Drive Active создан в соответствии с «ИКС-графикой», фирменной ДНК LADA, при этом сделан акцент на спортивном характере модели. Рельефные бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике – лаконичные и характерные элементы появились после тщательной «продувки» в аэродинамической трубе. Стилеобразующие детали экстерьера подчеркнуты красными молдингами на бамперах. Аналогичный яркий оттенок применён в отделке салона: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.LADA Granta Drive Active

Стилистически LADA Granta Drive Active перекликается с LADA Vesta Sport – от «старшей» модели позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы. В похожем стиле выполнены легкосплавные колесные диски, в которых ажурный рисунок спиц дополнен черным лаком и алмазной полировкой. В общей сложности на LADA Granta Drive Active применено 28 новых деталей и узлов.

LADA Granta Drive Active будет выпускаться с двумя вариантами силового агрегата: 1,6-литровый двигатель мощностью 106 л.с. компонуется МКПП или автоматизированной механической трансмиссией. Напомним, что в семействе LADA Granta АМТ получила режим «Sport», в котором и мотор и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение LADA Granta Drive Active войдет кондиционер и аудио-система. О ценах и дате старта продаж будет объявлено дополнительно.LADA Granta Drive Active

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Александр Боков
    Август 25, 12:26 #1 Александр Боков

    Очень жаль что это самое популярное семейство. Говорит о том что страна, мягко говоря, небогатая. Ждём жигуль D класса и SUV

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