Hyundai представит новый этап концепции STYLE SET FREE во Франкфурте 2019

Hyundai покажет электрифицированный прототип, демонстрирующий полностью электрическую концепцию дизайна будущего

Hyundai Motorsport откроет новую главу мотоспорта, представив свой первый гоночный электромобиль

На автосалоне пройдет мировая премьера нового i10 и специальной версии модели

Представители компании расскажут об истории бренда корейского автопроизводителя в рамках интерактивной программы для СМИ Hyundai Faces

Hyundai Motor поделится своим представлением о мобильности будущего на Международном автосалоне во Франкфурте 2019, который пройдет с 10 по 22 сентября.

Компания покажет полностью электрический концепт автомобиля, демонстрирующий ее видение дальнейшего развития дизайна электромобилей. Корейский автопроизводитель также проведет мировую премьеру нового i10, а Hyundai Motorsport представит свой первый гоночный электромобиль.

Автомобили будущего превратятся в индивидуальные жилые пространства. На Франкфуртском автосалоне в этом году Hyundai Motor представит свою стратегию персонализации для электромобилей под названием STYLE SET FREE. В Hyundai считают, что в будущем клиенты получат больше возможностей выбирать дизайн своего автомобиля и адаптировать его к своему стилю жизни подобно тому, как они разрабатывают интерьер своего дома. В компании также полагают, что интерьер автомобилей можно будет легко менять на протяжении всего срока службы.

Hyundai познакомила широкую публику с первыми шагами в развитии концепции STYLE SET FREE ранее в этом году на выставке в Лас-Вегасе (США), а также на Миланской неделе дизайна (Италия). В рамках Франкфуртского автосалона компания представит очередной этап своей программы развития транспорта будущего и покажет концепт электромобиля, который демонстрирует новый взгляд Hyundai на мобильность.

Помимо презентации концепт-кара, Hyundai установит на своем стенде несколько интерактивных экранов для демонстрации STYLE SET FREE. Среди них — My Space, позволяющий посетителям экспериментировать с разными материалами, создавая эффект калейдоскопа, и H-Space, предлагающий познакомиться с возможностями персонализации автомобиля.

«Hyundai гордится тем, что уже сегодня может представить свое видение будущего в управлении автомобилем в виде прототипа электромобиля, разработанного с учетом концепции STYLE SET FREE, и своего первого гоночного электромобиля в то время, как другие производители только говорят об этом, – сказал Андреас-Кристоф Хофманн (Andreas-Christoph Hofmann), вице-президент Hyundai Motor Europe по маркетингу и продукту. — Помимо этого, во Франкфурте мы покажем новый i10, который благодаря системам цифровой интеграции и безопасности, поможет Hyundai укрепить свои позиции в Европе».

Электрическое будущее автоспорта

Недавно Hyundai Motorsport (HMSG) анонсировала свой первый гоночный электромобиль, разработанный и произведенный в штаб-квартире компании в Альценау (Германия). Премьера автомобиля состоится на Франкфуртском автосалоне 2019 в первый пресс-день. Это откроет новую эру в спортивной истории компании.

Перспективная новая модель Hyundai займет достойное место в мире электрического автоспорта будущего. Помимо этого, она позволит компании продемонстрировать свои спортивные решения, экологичные технологии и неизменную приверженность автоспорту.

Новый Hyundai i10

На Франкфуртском автосалоне 2019 также состоится мировая премьера нового Hyundai i10. Новинка в i-линейке корейского автопроизводителя получила обновленный динамичный дизайн с интересным контрастом между плавными поверхностями и резкими линиями.

Новый i10 получил улучшенные системы цифровой интеграции, включая Connected Car и Blue Link®, и один из самых богатых наборов функций безопасности в классе, что делает автомобиль лидером своего сегмента в этой области. Вместе со стандартной моделью Hyundai представит на автосалоне во Франкфурте специальную версию нового i10.

Hyundai Faces

Пресс-конференция Hyundai Motor на Франкфуртском автосалоне пройдет в четверг, 10 сентября, на стенде компании в Павильоне 11 в 09:25 (Центральноевропейское летнее время). Кроме того, 10 и 11 сентября компания проведет для ряда СМИ интерактивную программу Hyundai Faces.

Каждая сессия Hyundai Faces предусматривает эксклюзивную беседу с руководителями Hyundai, которые поделятся своими мыслями по ключевым темам, связанным с тремя базовыми ценностями бренда: прогресс, эффективность и качество. Каждая сессия будет состоять из 15-минутного разговора и презентации, после которых будет 15-минутный блок вопросов и ответов.