Hyundai Motor представила электрический двухэтажный автобус

Новый двухэтажный электробус представила компания Hyundai Motor на выставке «Земля, инфраструктура и транспортные технологии» в Корее

Hyundai Motor провела премьеру первого в линейке компании электрического двухэтажного автобуса в рамках своей стратегии по борьбе с дорожными пробками и загрязнением воздуха. Новый двухэтажный электробус представлен на выставке «Земля, инфраструктура и транспортные технологии» в Корее, которую Hyundai проводит совместно с Министерством земли, инфраструктуры и транспорта с 29 по 31 мая.



На реализацию проекта по разработке первого двухэтажного электробуса, запущенного в 2017 году, Hyundai при поддержке Министерства потребовалось 18 месяцев. В автобусе имеется 70 мест: 11 на первом этаже и 59 на втором, что в полтора раза больше вместимости обычных автобусов. А благодаря двум стационарным креслам-каталкам, автоматическому выдвижному подъемнику и низкому уровню пола автобусом могут пользоваться и маломобильные пассажиры.



В рамках своей стратегии по снижению расхода топлива и транспортных выбросов Hyundai оснащает новый автобус высокоэффективным полимерным аккумулятором с водяным охлаждением емкостью 384 кВт-ч, который обеспечивает до 300 км пробега на одной зарядке. На полную зарядку аккумулятора требуется 72 минуты. Длина двухэтажного электробуса 12,990 м и ширина – 3,995 м. Спереди у него независимая подвеска, обеспечивающая более комфортное движение, а сзади – мост, оснащенный мотор-колесами мощностью 240 кВт, который работает в связке с мотором второго моста для снижения энергопотерь. Система подруливания задних колес работает вместе с рулевой системой передней оси, обеспечивая более эффективное маневрирование.

«Двухэтажный электробус — это экологичный транспорт, соответствующий современным мировым тенденциям в сфере защиты окружающей среды, — отметил Хван Бёнву (ByoungWoo Hwang), глава группы передовых разработок для коммерческих автомобилей в Hyundai Motor. — Он не только способствует повышению качества воздуха, но и вносит существенный вклад в снижение дорожных пробок в часы пик за счет перевозки большего числа пассажиров».

Автобус также оснащается различными современными системами безопасности для пассажиров:

• системой контроля устойчивости (VDC), которая помогает удерживать траекторию движения, заданную водителем, сохраняя контроль над управлением автобусом;

• системой автоматического торможения перед препятствием спереди (FCA), которая с помощью передней камеры выявляет неизбежные столкновения и автоматически задействует тормоза, чтобы избежать аварии или свести к минимуму её последствия;

• системой удержания в полосе движения (LKA), которая следит за дорожной разметкой и помогает избежать случайного выезда за пределы полосы.