Барум: наслаждаясь скоростью и драйвом

В девятый раз победу на этой гонке одержал Ян Копецки – «заводской» пилот команды Skoda Motorsport оттачивает мастерство управления автомобилем на асфальтовых дорогах перед своим стартом на этапе чемпионата мира в Германии.
Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов после прокола колеса и последующего за этим схода субботним вечером приняли решение продолжить гонку в воскресенье, хоть и без шанса на победу. Их основной соперник в борьбе за титул чемпиона Европы 2019, поляк Лукаш Хабай серьезно помял свою машину, вылетев на скорости за пределы трассы. После этого инцидента технические делегаты не допустили автомобиль польского пилота к дальнейшему участию из-за повреждений каркаса безопасности.
Alexey LUKYANUK (RUS), Citroen C3 R5, SAINTELOC JUNIOR TEAM, portrait during the 2019 European Rally Championship ERC Barum rally, from August 16 to 18, at Zlin, Czech Republic – Photo Thomas Fenetre / DPPI
Лукьянюк в воскресенье выиграл три спецучастка и, в целом, неплохо завершил день. Для россиян, борющихся за подтверждение титула чемпионов Европы, данный расклад в гонке оказался не совсем «на руку» – Крис Ингрэм, после схода Николая Грязина, смог подняться на третье место по результатам ралли и заработать 26 очков. Это позволило ему выйти в лидеры абсолютного зачета чемпионата и на одно очко обойти Алексея Лукьянюка.
Алексей Лукьянюк: «День в целом крутой – мы хорошо погоняли. Сегодня был день экспериментов, проб и ошибок: мы делали радикальные смелые изменения в настройках машины; я пробовал тормозить еще позже «поздних торможений», что привело к определенным сложностям, но, тем не менее, это всё было очень полезно. Соответственно, мы нашли очень хорошие настройки, но, к сожалению, асфальтовых гонок осталось немного в сезоне. Если бы мы вышли с такими настройками в начале сезона на Канарах, то, наверное, расклад сил был бы немножечко иной, я думаю. Эволюция идет и это здорово! Сегодня мы показали лучшие времена на трех спецучастках, думаю, что могли бы выиграть и на четвертом, но я зацепил угол бордюрного камня – мы получили прокол, но аккуратно доехали и никакой драмы. Жаль, что мы Криса Ингрэма пропустили вперед и он сегодня набрал на одно очко больше. Но мы сегодня наслаждались скоростью, драйвом и машиной, очень позитивно прошел день, хорошо, что сегодня поехали».
01 Alexey LUKYANUK (RUS), Alexey ARNAUTOV (RUS), Citroen C3 R5, SAINTELOC JUNIOR TEAM, action during the 2019 European Rally Championship ERC Barum rally, from August 16 to 18, at Zlin, Czech Republic – Photo Gregory Lenormand / DPPI
Чешское ралли в этом году выдалось довольно напряженным, хотя эта гонка никому никогда не давалась просто – 49 экипажей пополнили ведомость «сходов» гонки из 127 стартовавших. При этом причины происшествий в основном крылись в выездах за пределы трассы и технических неполадках с подвеской автомобилей, что косвенно тоже обращало внимание на то, как смело пилоты ехали по асфальтовым дорогам, «вырезая» все возможные повороты по канавам.
До завершения сезона запланированы еще два этапа – на Кипре и в Венгрии – и вероятнее всего уже на Кипрском этапе раллийных болельщиков порадует жаркая борьба фаворитов за заветные очки, так как математически на титул могут претендовать сразу три экипажа.
Седьмой этап чемпионата Европы – ралли “Кипра” состоится с 27 по 29 сентября.
C 2014 года www.amsrus.ru
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