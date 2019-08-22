Барум: наслаждаясь скоростью и драйвом

Шестой этап чемпионата Европы по ралли – чешское ралли «Барум» – финишировал в городе Злин.

В девятый раз победу на этой гонке одержал Ян Копецки – «заводской» пилот команды Skoda Motorsport оттачивает мастерство управления автомобилем на асфальтовых дорогах перед своим стартом на этапе чемпионата мира в Германии.

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов после прокола колеса и последующего за этим схода субботним вечером приняли решение продолжить гонку в воскресенье, хоть и без шанса на победу. Их основной соперник в борьбе за титул чемпиона Европы 2019, поляк Лукаш Хабай серьезно помял свою машину, вылетев на скорости за пределы трассы. После этого инцидента технические делегаты не допустили автомобиль польского пилота к дальнейшему участию из-за повреждений каркаса безопасности.

Лукьянюк в воскресенье выиграл три спецучастка и, в целом, неплохо завершил день. Для россиян, борющихся за подтверждение титула чемпионов Европы, данный расклад в гонке оказался не совсем «на руку» – Крис Ингрэм, после схода Николая Грязина, смог подняться на третье место по результатам ралли и заработать 26 очков. Это позволило ему выйти в лидеры абсолютного зачета чемпионата и на одно очко обойти Алексея Лукьянюка.

Алексей Лукьянюк: «День в целом крутой – мы хорошо погоняли. Сегодня был день экспериментов, проб и ошибок: мы делали радикальные смелые изменения в настройках машины; я пробовал тормозить еще позже «поздних торможений», что привело к определенным сложностям, но, тем не менее, это всё было очень полезно. Соответственно, мы нашли очень хорошие настройки, но, к сожалению, асфальтовых гонок осталось немного в сезоне. Если бы мы вышли с такими настройками в начале сезона на Канарах, то, наверное, расклад сил был бы немножечко иной, я думаю. Эволюция идет и это здорово! Сегодня мы показали лучшие времена на трех спецучастках, думаю, что могли бы выиграть и на четвертом, но я зацепил угол бордюрного камня – мы получили прокол, но аккуратно доехали и никакой драмы. Жаль, что мы Криса Ингрэма пропустили вперед и он сегодня набрал на одно очко больше. Но мы сегодня наслаждались скоростью, драйвом и машиной, очень позитивно прошел день, хорошо, что сегодня поехали».

Чешское ралли в этом году выдалось довольно напряженным, хотя эта гонка никому никогда не давалась просто – 49 экипажей пополнили ведомость «сходов» гонки из 127 стартовавших. При этом причины происшествий в основном крылись в выездах за пределы трассы и технических неполадках с подвеской автомобилей, что косвенно тоже обращало внимание на то, как смело пилоты ехали по асфальтовым дорогам, «вырезая» все возможные повороты по канавам.

До завершения сезона запланированы еще два этапа – на Кипре и в Венгрии – и вероятнее всего уже на Кипрском этапе раллийных болельщиков порадует жаркая борьба фаворитов за заветные очки, так как математически на титул могут претендовать сразу три экипажа.

Седьмой этап чемпионата Европы – ралли “Кипра” состоится с 27 по 29 сентября.