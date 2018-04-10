От виртуального симулятора к реальному автомобилю

Изначально новинка разрабатывалась как виртуальный автомобиль для симулятора Gran Turismo на игровой консоли PlayStation 4, однако немцы решили создать настоящий электрокар.
По словам разработчиков, как пишет Autonews, превращение виртуального суперкара в полностью рабочий прототип стало возможно, так как компьютерный автомобиль создавался с учетом перспективы постройки полностью функционального транспортного средства.
Audi e-tron Vision Gran Turismo укомплектовали тремя электромоторами мощностью 200 кВт каждый (примерно 272 лошадиные силы). Два двигателя установлены на задней оси, а третий двигатель приводит в движение передние колеса. В сумме агрегаты выдают 600 кВт, что эквивалентно 815 лошадиным силам. Электрокар также оснастили «умной» системой распределения тяги между колесами.
Масса новинки не превышает 1450 килограммов. Таким образом, отношение массы к мощности составило 1,78 кг на одну лошадиную силу. Кроме того, автомобиль обладает идеальной развесовкой — 50:50.
Публичный дебют Audi e-tron Vision Gran Turismo состоится 14 апреля в Риме на этапе чемпионата электрических болидов Формула Е. Электрический суперкар выступит в роли «гоночного такси», на котором клиенты и гости Audi смогут прокатиться по трассе в качестве пассажиров.
C 2014 года www.amsrus.ru
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