21 сентября 2019 года в Москве пройдёт юбилейный Subafest

Subafest – основное событие в жизни не только поклонников марки Subaru, но и всех любителей автомобилей в нашей стране.

Десять лет назад Subafest начинался c небольшого мероприятия одного из фан-клубов Subaru. Тогда в мае 2009 года самые активные участники клуба STI Club решили провести тест-драйв всех модификаций Subaru Impreza. Со временем встреча узкого круга поклонников марки превратилась в мероприятие общероссийского масштаба, которое за десять лет посетили более 32 000 человек.

Формат фестиваля понравился не только россиянам. Подобные мероприятия теперь проходят во многих странах мира, объединяя каждого, кто не мыслит своей жизни без автомобилей Subaru.

Каждый год Subafest по-своему уникален и неповторим. Так в 2015 году мы установили мировой рекорд, собрав в едином параде 549 автомобилей Subaru.

Тогда был побит рекорд американского клуба 2013 года, которому удалось собрать 371 автомобиль. Гости мероприятия видели проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости и вместе боролись с загрязнением окружающей среды. На фестиваль приезжали субаристы-молодожёны, а однажды участники даже стали свидетелями того, как молодой человек сделал девушке предложение стать его женой.

В прошлом году мы отмечали 60-летний юбилей выпуска первого серийного автомобиля Subaru 360. Полностью оригинальный автомобиль, который принадлежит известному гонщику Сергею Успенскому, является самым возрастным и почётным экспонатом всех наших фестивалей.

Нынешний фестиваль станет самым масштабным по числу посетителей и участников, а также самым ярким и запоминающимся.

Впервые будет организован флешмоб для всех гостей и участников, будет разыграна поездка в Японию, на родину Subaru, множество подарков и положительных эмоций всем, кто придёт 21 сентября на стадион «Открытие Арена».

Экспозиция будет поделена на тематические зоны, каждая из которых посвящена нашим моделям. На специально оборудованной площадке каждый желающий на своем опыте сможет убедиться в преимуществах кроссоверов Subaru, оснащенных системой симметричного полного привода и увидеть в работе систему помощи водителю EyeSight.

Гостей фестиваля ждут не только автомобили, но и активности, разработке которых мы уделили очень много внимания: цифровые аттракционы, творческие мастер-классы, интерактивная экспозиция инженерного потенциала Subaru, арт-фото площадки, зажигательный концерт и, конечно же, фудкорт.

Маленькие посетители останутся в восторге от специально подготовленной для них программы, ведь Subafest – прежде всего семейный праздник.

21 сентября Subaru ждём вас на стадионе «Открытие Арена» (станция метро «Спартак»). Открытие в 11:00. Будет весело и громко! Вход, как всегда, свободный.