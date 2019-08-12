Girardo & Co продает раллийный автомобиль Lancia Stratos с мотором от Ferrari

Редкий Lancia Stratos выставлен на продажу

Согласно информации с сайта CAR RU компания Girardo & Co выставила на продажу редкий раллийный автомобиль Lancia Stratos 1977 года выпуска. Под капотом модели остался оригинальный мотор от Ferrari, она не раз получала победу в дорожных соревнованиях.

Завод выпустил только 492 экземпляра Lancia Stratos, а потому авто считается достаточно редким. Выставленный на торги экземпляр сможет похвастаться не только оригинальным мотором, но и отделкой салона Rosso Stratos, сиденьями от Havana и стандартным на то время оснащением.

Дизайн транспортного средства разработал Марчелло Гандини. Болид был первым автомобилем в мире, который проектировался, как гоночное авто. Под капотом работает Ferrari Dino-sourced V6 объемом 2,4 литра и мощностью 200 л.с. , а в паре с ним – механическая трансмиссия на 5 скоростей. Мощность модели достигает 300 л.с. в гоночной модификации.

За время эксплуатации Lancia Stratos успел поучаствовать в 18 гоночных соревнованиях, где одержал победу. В арсенале болида и три победы в мировых гонках. В 2014 году выставленная на продажу гоночная машина прошла полное обслуживание, а спустя три года ее перекрасили в оригинальный цвет от производителя. Как заключают эксперты, сейчас болид находится в отличном техническом состоянии.