Где в Москве чаще эвакуируют парковщиков-нарушителей

Названы места в Москве, где чаще эвакуировали авто за нарушение правил парковки в июле

В июле припаркованные с нарушением правил автомобили москвичей чаще всего перемещали с Пресненской набережной, в числе самых популярных мест также — проспекты Кутузовский и Мира, как сообщает сайт РИАМО со слов представителя пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Эвакуаторы АМПП забрали с Пресненской набережной в июле 560 припаркованных с нарушениями машин. На спецстоянки также отправились 456 авто с Кутузовского проспекта и 426 – с проспекта Мира. Почти 400 машин увезли с Ленинградского проспекта, около 300 — с Варшавского шоссе.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и не парковаться с нарушениями. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль создает помехи для пешеходов и других участников дорожного движения, а также может стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сказал собеседник агентства.

Неправильно припаркованные машины забирают на спецстоянки по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.