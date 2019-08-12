Где в Москве чаще эвакуируют парковщиков-нарушителей

Где в Москве чаще эвакуируют парковщиков-нарушителей
Август 12 15:06 2019

Названы места в Москве, где чаще эвакуировали авто за нарушение правил парковки в июле

В июле припаркованные с нарушением правил автомобили москвичей чаще всего перемещали с Пресненской набережной, в числе самых популярных мест также — проспекты Кутузовский и Мира, как сообщает сайт РИАМО со слов представителя пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Эвакуаторы АМПП забрали с Пресненской набережной в июле 560 припаркованных с нарушениями машин. На спецстоянки также отправились 456 авто с Кутузовского проспекта и 426 – с проспекта Мира. Почти 400 машин увезли с Ленинградского проспекта, около 300 — с Варшавского шоссе.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и не парковаться с нарушениями. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль создает помехи для пешеходов и других участников дорожного движения, а также может стать причиной возникновения дорожно-транспортных происшествий», — сказал собеседник агентства.

Неправильно припаркованные машины забирают на спецстоянки по решению инспекторов ГИБДД или МАДИ.

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АМПППарковкаэвакуация авто
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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