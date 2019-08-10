22 тысячи BMW будет отозвано в России

22 тысячи BMW будет отозвано в России
Август 10 13:11 2019

BMW отзывает в России 22 тысячи старых машин из-за ржавчины

BMW объявила об отзыве 22 286 машин в России из-за проблем с плюсовым проводом аккумулятора.

Кампания затрагивает BMW 5-й серии и 6-й серии, при этом речь идет об относительно старых автомобилях, проданных с июня 2003 года по август 2010 года. Причина: под действием дорожных реагентов, повышенной влажности, меняющейся температуры воздуха и прочих неблагоприятных факторов может развиться коррозия в резьбовом соединении плюсового провода аккумулятора. В конечном итоге это приведет к различным сбоям в работе вплоть до невозможного запуска.

Более того, BMW предупреждает, что в отдельных случаях может повышаться температура этого соединения ввиду возросшего сопротивления, так что возможно оплавление проводов.

На всех отзываемых автомобилях проверят точки отвода и доработают их в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы выполнят бесплатно для владельцев.

Это уже не первый отзыв BMW в 2019 году. В январе немецкая компания предупредила о риске поломки двигателей на седанах 5-й и 7-й серии, в феврале опасения вызвал возможный пожар в системе EGR.

Подробнее в источнике.

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BMWотзывная кампания
  Категории:
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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