MAN Truck & Bus отмечает юбилей: 100 лет производства автобусов в Плауэне

100 лет производства автобусов в Плауэне

На протяжении целого столетия город Плауэн (Plauen) неразрывно связан с производством автобусов. Здесь были выпущены, отремонтированы и восстановлены тысячи транспортных средств. Завод издавна славится прогрессивными техническими и индивидуальными решениями: эксперты MAN Bus Modification Center в Плауэне с 2015 года занимаются индивидуальной отделкой салонов.

В 2019 г. MAN Truck & Bus отмечает особый юбилей: 100 лет производства автобусов в Плауэне

Целые поколения производителей прославились инновационными автомобилями и прогрессивными концепциями

В 2015 г. компания MAN открыла Bus Modification Center

В Плауэне нет слова «невозможно». Эксперты из MAN Bus Modification Center реализуют практически любые индивидуальные запросы: автобусы для клубов, пассажиров класса VIP или дискотек, туристические двухэтажные лайнеры с 20 спальными местами на верхнем этаже, автобусы для передвижных презентаций или для футбольных команд с эксклюзивным оснащением. Каждый экземпляр неповторим.

«Благодаря уникальному производству, креативным идеям, индивидуальным решениям и вариантам отделки здесь воплощаются даже самые необычные пожелания клиентов», – говорит Хайнц Кисс (Heinz Kiess), руководитель отдела продаж и маркетинга в Bus Modification Center.

Сегодня на предприятии в Плауэне, занимающем 60 000 кв. м, работают 147 сотрудников и 18 учеников, которые выполняют отделку автобусов и фургонов по специальным заказам.

Автомобили из Плауэна всегда были особенными. За свою 100-летнюю историю предприятие пережило множество взлетов и падений.

«Однако все эти годы неизменным оставалось одно: сотрудники компании в Плауэне с самого начала производства автобусов отличались необычайной открытостью и творческим началом, когда речь шла о прогрессивных концепциях», – добавляет Кисс.

Основанная в 1895 г. Фогтландская машиностроительная фабрика (Vogtländische Maschinenfabrik AG, VOMAG) в 1919 г. начала выпуск автобусных шасси на заводе в Плауэне. Здесь с 1881 г. уже действовало производство вышивальных машин. А с 1898 г. компания VOMAG также выпускала печатные машины.

«В обоих сегментах она завоевала мировую известность. По сей день город знаменит своим “плауэнским кружевом”», – рассказывает Бернд Гёрке (Bernd Goerke), бывший сотрудник MAN, представляющий объединение VOMAG.

С 1915 г. начинается выпуск грузовых автомобилей: уже в сентябре 1918 г. с конвейера завода сошел тысячный грузовик.

Производство автобусов в Плауэне

На историческом автобусном заводе были созданы шасси для специальных рейсовых, междугородних и туристических автобусов.

«Уже тогда было известно, что здесь реализуются и особые пожелания клиентов. Уникальные результаты и прогрессивные технические решения – особенно для автобусов – обеспечили VOMAG прочное положение в автомобильной отрасли на долгое время, хотя компания никогда не выпускала свою продукцию огромными тиражами», – добавляет Гёрке.

Так, например, первый немецкий низкорамный автобус O II Riesa, как и первые четырехосные модели автобусов для дальнего сообщения по автобанам, были родом из Плауэна. В 1928 г. инженеры Фогтландской машиностроительной фабрики экспериментировали с передним приводом для автобусов. Эта технология позднее нашла применение в автобусах NEOPLAN, предназначенных для эксплуатации на перронах аэропортов.

В 1938 г. специалисты VOMAG разработали самый мощный автобус из всех существовавших тогда аналогов с одним двигателем. Этот автобус сохранял лидерство вплоть до 1972 г. Динамичный двухосный автобус с двигателем мощностью 300 л.с. и полуавтоматической коробкой передач, сильно опередил свое время.

Решение начать выпуск танков имело для предприятия роковые последствия. Во время налетов авиации в 1945 г. завод был разрушен.

В 1946 г. советские войска ликвидировали его остатки. Чтобы покрыть огромную потребность в транспорте в послевоенное время, когда почти не было новых автомобилей, были организованы работы по ремонту и обслуживанию имеющихся грузовиков и автобусов всех марок. Позднее, в 1954 г. в последнем уцелевшем цеху, прежде принадлежавшем VOMAG, возник завод по ремонту автобусов.

Там вплоть до 1991 г. плауэнские специалисты ремонтировали, главным образом, венгерские «Икарусы» и выполняли специальные заказы. В результате они завоевали репутацию первоклассных экспертов в отрасли. Это послужило серьезной основой для сотрудничества с AUWÄRTER GmbH & Co KG в 1990 году и, как следствие, для основания NEOPLAN Omnibus GmbH Plauen 5 декабря 1991 г. С этого момента на заводе выпускались такие модели NEOPLAN, как Transliner, MIC (Metroliner in Carbon), Euroliner, Cityliner, Jetliner, Starliner, Skyliner, а также специальные автобусы для аэропортов.

В 2001 г. предприятие NEOPLAN Omnibus GmbH было приобретено компанией MAN Truck & Bus, после чего завод реорганизовали и наладили выпуск специальных транспортных средств, таких как маршрутные двухэтажные автобусы марки MAN для Дубаи и Берлина.

Открытие Bus Modification Center

В 2015 г. успешно начал свою работу Bus Modification Center. В одном только 2018 году специалисты переоборудовали 148 автобусов и 276 фургонов.