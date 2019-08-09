MAN Truck & Bus отмечает юбилей: 100 лет производства автобусов в Плауэне

На протяжении целого столетия город Плауэн (Plauen) неразрывно связан с производством автобусов. Здесь были выпущены, отремонтированы и восстановлены тысячи транспортных средств. Завод издавна славится прогрессивными техническими и индивидуальными решениями: эксперты MAN Bus Modification Center в Плауэне с 2015 года занимаются индивидуальной отделкой салонов.
В Плауэне нет слова «невозможно». Эксперты из MAN Bus Modification Center реализуют практически любые индивидуальные запросы: автобусы для клубов, пассажиров класса VIP или дискотек, туристические двухэтажные лайнеры с 20 спальными местами на верхнем этаже, автобусы для передвижных презентаций или для футбольных команд с эксклюзивным оснащением. Каждый экземпляр неповторим.
«Благодаря уникальному производству, креативным идеям, индивидуальным решениям и вариантам отделки здесь воплощаются даже самые необычные пожелания клиентов», – говорит Хайнц Кисс (Heinz Kiess), руководитель отдела продаж и маркетинга в Bus Modification Center.
Сегодня на предприятии в Плауэне, занимающем 60 000 кв. м, работают 147 сотрудников и 18 учеников, которые выполняют отделку автобусов и фургонов по специальным заказам.
Автомобили из Плауэна всегда были особенными. За свою 100-летнюю историю предприятие пережило множество взлетов и падений.
«Однако все эти годы неизменным оставалось одно: сотрудники компании в Плауэне с самого начала производства автобусов отличались необычайной открытостью и творческим началом, когда речь шла о прогрессивных концепциях», – добавляет Кисс.
Основанная в 1895 г. Фогтландская машиностроительная фабрика (Vogtländische Maschinenfabrik AG, VOMAG) в 1919 г. начала выпуск автобусных шасси на заводе в Плауэне. Здесь с 1881 г. уже действовало производство вышивальных машин. А с 1898 г. компания VOMAG также выпускала печатные машины.
«В обоих сегментах она завоевала мировую известность. По сей день город знаменит своим “плауэнским кружевом”», – рассказывает Бернд Гёрке (Bernd Goerke), бывший сотрудник MAN, представляющий объединение VOMAG.
С 1915 г. начинается выпуск грузовых автомобилей: уже в сентябре 1918 г. с конвейера завода сошел тысячный грузовик.
На историческом автобусном заводе были созданы шасси для специальных рейсовых, междугородних и туристических автобусов.
«Уже тогда было известно, что здесь реализуются и особые пожелания клиентов. Уникальные результаты и прогрессивные технические решения – особенно для автобусов – обеспечили VOMAG прочное положение в автомобильной отрасли на долгое время, хотя компания никогда не выпускала свою продукцию огромными тиражами», – добавляет Гёрке.
Так, например, первый немецкий низкорамный автобус O II Riesa, как и первые четырехосные модели автобусов для дальнего сообщения по автобанам, были родом из Плауэна. В 1928 г. инженеры Фогтландской машиностроительной фабрики экспериментировали с передним приводом для автобусов. Эта технология позднее нашла применение в автобусах NEOPLAN, предназначенных для эксплуатации на перронах аэропортов.
В 1938 г. специалисты VOMAG разработали самый мощный автобус из всех существовавших тогда аналогов с одним двигателем. Этот автобус сохранял лидерство вплоть до 1972 г. Динамичный двухосный автобус с двигателем мощностью 300 л.с. и полуавтоматической коробкой передач, сильно опередил свое время.
Решение начать выпуск танков имело для предприятия роковые последствия. Во время налетов авиации в 1945 г. завод был разрушен.
В 1946 г. советские войска ликвидировали его остатки. Чтобы покрыть огромную потребность в транспорте в послевоенное время, когда почти не было новых автомобилей, были организованы работы по ремонту и обслуживанию имеющихся грузовиков и автобусов всех марок. Позднее, в 1954 г. в последнем уцелевшем цеху, прежде принадлежавшем VOMAG, возник завод по ремонту автобусов.
Там вплоть до 1991 г. плауэнские специалисты ремонтировали, главным образом, венгерские «Икарусы» и выполняли специальные заказы. В результате они завоевали репутацию первоклассных экспертов в отрасли. Это послужило серьезной основой для сотрудничества с AUWÄRTER GmbH & Co KG в 1990 году и, как следствие, для основания NEOPLAN Omnibus GmbH Plauen 5 декабря 1991 г. С этого момента на заводе выпускались такие модели NEOPLAN, как Transliner, MIC (Metroliner in Carbon), Euroliner, Cityliner, Jetliner, Starliner, Skyliner, а также специальные автобусы для аэропортов.
В 2001 г. предприятие NEOPLAN Omnibus GmbH было приобретено компанией MAN Truck & Bus, после чего завод реорганизовали и наладили выпуск специальных транспортных средств, таких как маршрутные двухэтажные автобусы марки MAN для Дубаи и Берлина.
В 2015 г. успешно начал свою работу Bus Modification Center. В одном только 2018 году специалисты переоборудовали 148 автобусов и 276 фургонов.
«С почти неограниченными возможностями нашего высокоспециализированного производства все пожелания клиентов исполнимы. «Спектр наших услуг простирается от модернизации коммуникаций в наших фургонах MAN TGE до индивидуального оснащения автобусов для ведущих европейских футбольных клубов, а с недавнего времени – и для сборной ФРГ по футболу», – говорит Хайнц Кисс. – Мы были очень рады, что в апреле во время торжеств по случаю 100-летия автобусостроения в Плауэне мы смогли продемонстрировать широкой публике то, что создает прочную основу для работы местной команды, а также то, как предприятие развивалось в течение прошедшего столетия. Ведь в конечном итоге компетентность нашей команды в значительной степени основывается на этом многолетнем опыте, на постоянном движении по пути прогресса и инноваций, а также на умении и стремлении выполнять любое пожелание клиента».
C 2014 года www.amsrus.ru