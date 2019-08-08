Volkswagen – официальный партнер Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге

Volkswagen – официальный партнер Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге

Volkswagen стал официальным автомобильным партнером Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге, который он традиционно поддерживает с 2006 года, предоставляя автомобили для гостей мероприятия. Обычно это сотрудничество происходит на территории Германии, однако в этом году Дрезденский бал впервые проводится в Санкт-Петербурге, и для Volkswagen Russia это большая честь – поддержать бал на территории России.

Volkswagen является одним из ведущих мировых производителей легковых и коммерческих автомобилей. В 2019 году в конкурсе «Автомобиль года в России» Volkswagen был назван «Любимой маркой в массовом сегменте», а модели Golf и Touareg стали лучшими в своих номинациях.

Как партнер мероприятия Volkswagen организовал специальные шаттлы, которые 31 августа доставят гостей бала на красную ковровую дорожку перед Михайловским театром. Ведущие бала – Мисс Вселенная, российская актриса и телеведущая Оксана Федорова, а также немецкий актер Том Влашиха (сыгравший Якена Хгара в «Игре Престолов»), как и другие участники программы, воспользуются услугами официального автомобильного партнера.

Volkswagen предоставляет организаторам модели Multivan, Caravelle, а также флагман модельного ряда легковых автомобилей – Touareg, что обеспечит гостям бала самые современные автомобильные технологии, комфорт и безопасность. Например, в Volkswagen Touareg установлены матричные светодиодные фары IQ.Light, система помощи при перестроениях Side Assist и система удержания в полосе Lane Assist, адаптивный круиз-контроль, а также система превентивной безопасности PreCrash.