MAN на выставке Comtrans 2019: будущее наступает сегодня

MAN на выставке Comtrans 2019: Будущее наступает сегодня

В Москве состоится главная выставка в сфере коммерческого транспорта в России — COMTRANS 2019. Традиционно MAN принимает активное участие в мероприятии, и в этом году компании есть, чем удивить публику: новая комплектация MAN XLION для работы в экстремальных условиях, самосвал года MAN TGS с кузовом ФОРМАТ от красногорского завода Бецема, Самосвал MAN TGS 8×4 с самосвальной надстройкой Grunwald, и презентация бизнес-решений, финансирования, сервиса и нового телематического продукта MAN Pride. И, конечно, всех гостей стенда MAN ждет насыщенная программа мероприятий.

Впервые на COMTRANS серия TGX XLION

MAN TGS обладатель титула «Самосвал года»

MAN представит три автомобиля в павильоне 3 на стенде №14-100 и еще четыре автомобиля на открытой площадке перед павильоном 3

Новая платформа MAN Pride предлагает надежный контроль всех параметров автопарка в режиме реального времени

На 15-й международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2019 в Москве с 3 по 7 сентября 2019 г. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» представит серию эффективных и современных грузовых автомобилей бренда MAN.

MAN XLION — Экстремальная эффективность

Грузовики MAN в специальной комплектации XLION меняют представление о комфорте в грузовом автомобиле. В комплексный пакет Driver Comfort входят такие опции как комфортное сиденье водителя с пневмоамортизацией, поясничным подпором, регулировкой плечевого пояса и обогревом, широкоугольные зеркала, зеркала заднего вида и зеркало для обзора бордюров справа с обогревом и электрорегулировкой, полностью убирающийся холодильник под спальным местом, дополнительный воздушный отопитель и еще целый ряд дополнительных опций для комфортной работы в самых суровых условиях.

Специальные версии были выпущены для строительного сегмента и развозных перевозок.

Версия модели MAN XLION в строительном сегменте предназначена для серии MAN TGS с мощностью двигателя в 460 и 500 л. с. Наряду с аудиосистемой MAN, светодиодными ходовыми фонарями и ABS для бездорожья в комплект поставки также входит пакет для строительства. Таким образом, обеспечивается более высокая безопасность труда и надежность перевозки.

Пакет включает, среди прочего, подходящую для работы в условиях сильного загрязнения отделку салона в сером цвете оттенка Urban Concrete, направляющую пластину под двигателем, предотвращающую образование завихрений пыли, строительную лестницу со стороны водителя с удлиненным опорным релингом на крыше или противоударной решеткой перед радиатором.

Версию MAN XLION для развозных перевозок компания MAN предлагает для двухосных автомобилей серий TGL и TGM с задним приводом, независимо от мощности двигателя и размера кабины. Благодаря системе кондиционирования воздуха, устройству громкой связи для мобильного телефона и аудиосистеме MAN водитель может работать в таких же комфортных условиях, что и с пакетом для повышения комфорта водителя MAN.

В зависимости от варианта кабины, сюда относятся многофункциональное рулевое колесо, удобное водительское сиденье, чехлы сиденья из комфортного материала или система замков дверей с центральным управлением.

MAN и Бецема: самосвал года от лидеров рынка

В этом году впервые прошло вручение премии «Инновации в строительной технике в России» и MAN одержал победу в номинации «Лучший самосвал». Примечательно, что кузов для новинки создавался отчественным кузовостроителем на красногорском заводе Бецема.

Совместный продукт немецкого концерна MAN и ведущего российского кузовостроителя «Бецема» выведен на новый технологический уровень. Установленный на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW кузов ФОРМАТ вобрал в себя сразу несколько конструктивных инноваций и впечатляет набором достоинств, в числе которых увеличенная грузоподъемность, сниженный на 400 кг собственный вес надстройки и увеличенная прочность. Самосвал на четырехосном шасси MAN с колесной формулой 8х4 и кузовом объемом 20 м³ стала логичным продолжением модельного ряда кузовов завода Бецема.

Среди ключевых особенностей новинки можно выделить отказ от вертикальных ребер жесткости кузова. Отдельного внимания заслуживает новый конструктив исполнения боковых, переднего и заднего бортов, благодаря которому удалось добиться снижения собственного веса надстройки с одновременным увеличением ее прочности. Отсутствие боковых ребер усиления позволило значительно сократить количество сварных швов и, следовательно, оптимизировать трудоемкость производства кузовов. Благодаря этому же нововведению многократно уменьшилось количество потенциальных очагов коррозии.

Технологическое решение, запатентованное машиностроительным заводом «Бецема», двойной пол — позволило кардинально улучшить эффективность обогрева самосвальных кузовов, что очень важно для работы в условиях низких температур.

MAN и Grunwald: партнерство в духе инноваций

Цель партнерства двух известных в грузовом мире производителей – компаний MAN и Grunwald заключается в создании средств доставки, наилучшим образом подготовленных к работе в российской строительной отрасли. Оба производителя исповедуют философию высокой эффективности и создают продукты, нацеленные на максимальное удовлетворение потребностей перевозчиков.

На уличной экспозиции COMTRANS 2019 будет представлен самосвал MAN TGS 41.440 колесной формулой 8×4 с самосвальной надстройкой Grunwald объемом 20 куб. м. Он полностью отвечает самым жестким требованиям к конструкции кузова и надрамника, надежности функционирования гидравлической системы. Кузов изготавливается с использованием износостойкой шведской стали и отмечен знаком качества «Hardox In My Body™».

Товарный знак «Hardox In My Body™» удостоверяет, что изделие изготовлено с применением стали Hardox 450 и отличается непревзойденной стойкостью к износу и образованию вмятин или трещин даже в самых суровых условиях эксплуатации. Оригинальным техническим решением является конструкция боковые стенок кузова. Весь боковой борт – это единая цельногнутая деталь, не имеющая дополнительных сварных швов, что обеспечивает высокую жесткость конструкции и продлевает жизненный цикл надстройки. Конструкцию надстройки дополняет эффективная система обогрева кузова отработанными газами. Детали отвода газов производятся из нержавеющей стали. По заказу компании MAN была смонтирована гидролиния для эксплуатации автомобиля в составе автопоезда с самосвальным прицепом.

Продуманный до мельчайших деталей самосвал MAN TGS 41.440 с надстройкой Grunwald является воплощением лучших качеств современной коммерческой техники, таких как высокая производительность, надежность и оптимальное распределение весовых нагрузок.

MAN Pride — доступные инновационные решения для бизнеса

Современные бизнес-процессы требуют современных технологических решений. MAN Pride — технологическое решение от немецкого автопроизводителя, разработанное с учетом особенностей российского рынка, которое позволяет удаленно контролировать работу любого автопарка. Систему мониторинга можно установить даже на автомобили других производителей.

Удобный интерфейс и система оповещений позволяет держать под контролем ключевые показатели и предотвращать нецелевое использование топливных ресурсов и транспортных средств. Через свой компьютер в информационной системе MAN Pride пользователь получает различную информацию об автомобиле, такую как текущее местоположение с отображением на интерактивной карте, текущая скорость, пробег, время работы, средняя скорость, вес или анализ данных о расходе топлива. Как только один из параметров выходит из заданного коридора, владелец автопарка получает уведомление и может оперативно внести корректировки в работу состава.

MAN Lion’s Intercity — проверенный лидер междугородных перевозок

MAN Lion’s Intercity – представитель сегмента междугородных перевозок. Он специально предназначен для междугородных и регулярных маршрутов, а также для частых рейсов в качестве корпоративного автобуса. Разнообразие возможностей конфигурации позволяет оснастить MAN Lion’s Intercity для использования в качестве междугородного или трансферного автобуса. Перевозка пассажиров — та область, где безопасность имеет абсолютный приоритет. MAN Lion’s Intercity полностью соответствует Правилам ЕЭК ООН №66.02, которые требуют в случае аварийного опрокидывания сохранять значительно больше жизненного пространства для пассажиров, чем прежде.

Высочайшее качество сборки, системы активной и пассивной безопасности и оптимальный расход топлива делают MAN Lion’s Intercity одним из лучших автобусов в своем сегменте. К слову об экономичности: помимо двигателя, обеспечивающего оптимальное соотношение производительности и расхода топлива, инженеры уделили особое внимание снижению веса конструкций и аэродинамике кузова, а простота технического обслуживания и ремонта сводит к минимуму время простоя автобуса.

На стенде MAN каждый посетитель сможет по достоинству оценить технику производителя и получить консультацию специалиста компании, который поможет подобрать индивидуальное решение для конкретных задач.

Выставка COMTRANS пройдет в МВЦ “Крокус Экспо” с 3 по 7 сентября 2019 года. Стенд MAN будет расположен в Павильоне №3, Зале №14, Стенд №14-100.