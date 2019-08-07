20 лет Porsche 911 GT3

Презентация первого Porsche 911 GT3 в марте 1999 года на Женевском автосалоне стала началом новой эры для водителей спортивных автомобилей

GT3 как никакой другой Porsche 911 несет в себе печать гоночного подразделения Porsche. Разработанный двукратным чемпионом мира по ралли Вальтером Рёрлем, гоночным инженером Роландом Куссмаулем и специалистами Porsche Motorsport из Вайссаха, он принес динамику с гоночных трасс на дороги. С тех пор с каждым новым поколением 911 GT3 становился все быстрее и точнее. И сегодня самым любимым Porsche 911 для всех ценителей лаконичности остается этот суперспортмен с атмосферным двигателем, механической коробкой передач и задним приводом, который получил допуск к эксплуатации на дорогах общего пользования.

Гоночные версии Porsche 911 GT3 вписаны в историю автоспорта. Кроме бесчисленных побед в своем классе, GT3 одержал немало абсолютных побед в знаменитых гонках на выносливость, среди которых 24 часа Спа, 24 часа Дейтоны и 24 часа Нюрбургринга – здесь с 2000 года он выигрывал семь раз. Одна из составляющих успеха Porsche 911 GT3 заключается в том, что опыт и инновации из автоспорта всегда используются при разработке следующей дорожной версии. Не удивительно, что примерно 80 процентов всех выпущенных 911 GT3 регулярно эксплуатируются на гоночных трассах.

Наследник 911 Carrera RS 2.7: первый GT3 дебютировал в 1999 году

Благодаря своей самой современной гоночной технике Porsche 911 GT3, представленный незадолго до начала нового столетия, продолжил традицию, основанную в 1970-е годы легендарным Porsche 911 Carrera RS 2.7. В отличие от него новая модель впервые получила не обозначение RS, что означает Race Sport («автоспорт»), а GT3 – указание на класс GT, в котором должны были участвовать гоночные версии модели. Оппозитный шестицилиндровый 3,6-литровый двигатель с жидкостным охлаждением развивал мощность 265 кВт (360 л.с.). Поэтому не стало сюрпризом, что первые лавры Porsche 911 GT3 заслужил еще до премьеры в Женеве: с Вальтером Рёрлем за рулем он преодолел 20,8-километровую Северную петлю Нюрбургринга менее чем за восемь минут, тем самым установив новый рекорд для дорожных спорткаров.

Такой выдающийся результат стал возможен не только благодаря испытанному в автоспорте оппозитному двигателю, но и точной настройке автомобиля в целом: подвеска была занижена примерно на 30 миллиметров, а тормоза усилены. Механическая шестиступенчатая коробка передач была позаимствована у Porsche 911 GT2. Можно было адаптировать под характер трассы распределение ступеней в коробке передач, геометрию подвески, стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины. Основным приоритетом было использование облегченных конструкций, а не комфорт. Самым заметным отличительным признаком гоночного происхождения 911 GT3 было неподвижное антикрыло в задней части кузова. Желающие могли заказать свой 911 GT3 в версии Clubsport с привинченным к кузову каркасом безопасности.



Первые Porsche 911 GT3 произвелись в Вайссахе в мае 1999 года. Новая модель также стала базой для выпуска омологационных серий для успешного 911 GT3 Cup, а также более радикальных гоночных версий 911 GT3 R и GT3 RSR, которые в последующие годы достигли блестящих результатов в монокубках Porsche и в гонках класса GT.

Быстрая смена поколений

После успеха первого 911 GT3 компания Porsche каждые три-четыре года представляла новые поколения дорожного спорткара с гоночными генами. В 2003 году с введением бесступенчатой системы регулировки фаз газораспределения VarioCam мощность оппозитного двигателя возросла до 280 кВт (381 л.с.). GT3 теперь можно было также оснастить особенно эффективными керамическими тормозами Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB). Три года спустя последовало следующее повышение мощности – до 305 кВт (415 л.с.). Тогда же Porsche 911 GT3 впервые стал комплектоваться активной подвеской – системой Porsche Active Suspension Management (PASM) со спортивной настройкой. В 2009 году инженеры увеличили рабочий объем шестицилиндрового оппозитного двигателя до 3,8 литра при одновременном повышении мощности до 320 кВт (435 л.с.). В то же время благодаря новой форме антикрыла и полной облицовке днища произошло настолько существенное изменение аэродинамики, что прижимная сила по сравнению с предыдущей моделью возросла более чем в два раза.

К 50-летнему юбилею Porsche 911 на Женевском автосалоне 2013 состоялась мировая премьера пятого поколения 911 GT3. Двигатель, коробка передач, кузов и ходовая часть были абсолютно новыми. Атмосферный 3,8-литровый двигатель мощностью 350 кВт (475 л.с.) был впервые скомпонован с коробкой передач с двумя сцеплениями Porsche Doppelkupplung (PDK). Кроме того – также впервые – автомобиль был оснащен активной системой управления задними колесами. Свой дебют новый 911 GT3 отметил, пройдя Северную петлю Нюрбургринга всего за 7:25 минуты – более чем на полминуты быстрее, чем первый 911 GT3, установивший свой рекорд в 1999 году.

Современное поколение 911 GT3 было представлено в 2017 году. Основное внимание при разработке было сконцентрировано на шестицилиндровом оппозитном двигателе, рабочий объем которого вырос до четырех литров, а мощность до 368 кВт (500 л.с.). Кроме того, для ценителей лаконичных спорткаров Porsche предлагает две опции: во-первых, вместо PDK можно выбрать механическую шестиступенчатую коробку передач. Во-вторых, 911 GT3 предлагается с пакетом Touring, при котором автомобиль имеет более сдержанный внешний вид в частности благодаря тому, что неподвижное антикрыло заменяется автоматически выдвигающимся задним спойлером. В конечном итоге своим названием пакет Touring напоминает об ограниченной версии легендарного Porsche 911 Carrera RS 2.7 1970-х годов выпуска.