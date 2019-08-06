Стартовала серийная сборка JAC T6 для России

Российская премьера JAC T6 состоялась на Московском автосалоне в конце лета прошлого года. Версия 2019 года, находящаяся сейчас на сборочном конвейере, отличается от демонстрационного экспоната обновленной отделкой салона с комбинированной обивкой черного и коричневого цветов. Максимальная комплектация уже включает такие опции, как бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный дисплей медиасистемы с Bluetooth, запуск двигателя кнопкой и кожаный салон. Стоимость JAC T6 в топовой версии составляет 1 399 000 и 1 499 000 рублей в зависимости от типа двигателя.
Новый пикап пополнит гамму легковых моделей JAC на российском рынке, включающую два переднеприводных кроссовераJAC S3 и JAC S5. Поставка начнется в августе, а в салонах дилеров JAC T6 появится, как и было заявлено ранее, 1 сентября.
C 2014 года www.amsrus.ru