Стартовала серийная сборка JAC T6 для России

На заводе «СарыаркаАвтоПром» в г. Костанай, Казахстан, стартовала серийная сборка пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.

Российская премьера JAC T6 состоялась на Московском автосалоне в конце лета прошлого года. Версия 2019 года, находящаяся сейчас на сборочном конвейере, отличается от демонстрационного экспоната обновленной отделкой салона с комбинированной обивкой черного и коричневого цветов. Максимальная комплектация уже включает такие опции, как бесключевой доступ, камера заднего вида, сенсорный дисплей медиасистемы с Bluetooth, запуск двигателя кнопкой и кожаный салон. Стоимость JAC T6 в топовой версии составляет 1 399 000 и 1 499 000 рублей в зависимости от типа двигателя.

Новый пикап пополнит гамму легковых моделей JAC на российском рынке, включающую два переднеприводных кроссовераJAC S3 и JAC S5. Поставка начнется в августе, а в салонах дилеров JAC T6 появится, как и было заявлено ранее, 1 сентября.