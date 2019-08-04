Цена на Aurus обещают к концу лета

Розничные цены на автомобили Aurus в России могут объявить к концу лета 2019 г., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе российского автомобильного бренда

«Розничные цены на автомобили Aurus будут известны предположительно к концу лета 2019 г. Цены будут подтверждены во время открытия фирменного шоурума в Москве. В России в продажу поступят две модели – седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus Senat Limousine. Aurus также планирует открыть продажи автомобилей и на других рынках, о чем будет сообщено дополнительно», – сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова сообщили, что в августе должно состояться открытие первого шоурума Aurus в Москве. В тот же день будут объявлена и стоимость автомобилей Aurus для коммерческих заказчиков. По предварительным прогнозам, она составит около 18 млн руб.

Также ранее Агентству «Москва» в пресс-службе Colliers International сообщили, что первый шоурум автомобилей Aurus могут открыть на первом этаже башни апартаментов многофункционального комплекса «IQ-квартал» на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

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