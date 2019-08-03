В Вологде открылся новый дилерский центр KIA

В Вологде открылся новый дилерский центр KIA

В Вологде состоялась церемония открытия нового дилерского центра KIA «Центр Груп», расположенного по адресу Окружное шоссе д.30.

В Северо-Западном федеральном округе действуют 23 дилерских центра бренда KIA. Открытие в Вологде является следствием активного развития региона и его высоким потенциалом для дальнейшего роста. В 2019 году доля рынка, которую занимает Kia в городе, возросла до 11,1%, тогда как по итогам 2018 года не превышала 2,7%. Значительный вклад в этот успех внес запуск дилерского центра под управлением Центр Груп.

Новый дилерский центр общей площадью 2 191 кв. м. оформлен в соответствии со стандартами KIA Красный куб (Red Cube). Просторный шоу-рум площадью более 797 кв. м. предлагает современное и удобное пространство для клиентов с целью оставить положительные впечатления от посещения дилерского центра.

Слесарный цех площадью 693 кв. м оборудован 9 постами для слесарного ремонта. Многоуровневый склад площадью 269 кв. м способен вместить достаточное количество запасных частей, необходимых для обслуживания широкой модельной линейки Kia. Для комфорта клиентов предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зона отдыха, кафе и детский уголок.

Дилерский центр KIA Центр Груп оказывает широкий спектр услуг, включая продажу новых автомобилей KIA, запасных частей и аксессуаров, регулярное ТО, все виды работ по гарантийному и послегарантийному ремонту, диагностике и установке дополнительного оборудования. Клиентам доступны услуги и продукты KIA Finance: trade-in, кредитование, автострахование. Дилерский центр также осуществляет обслуживание корпоративных парков.

Сотрудники нового дилерского центра прошли обучение в Академии KIA и следуют высоким стандартам бренда в области качества обслуживания. В настоящее время в 98 городах России работает 198 дилерских центров KIA. С полным списком дилеров и адресами дилерских центров можно ознакомиться на официальном сайте.

По всей России в 2018 году клиентам были поставлены 227 578 новых автомобилей KIA, что стало абсолютным рекордом Kia Motors Rus за 10 лет деятельности.