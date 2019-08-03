Шины Goodyear показали фантастические результаты в тестах

Шины Goodyear для спортивных автомобилей заняли первое место в тесте Tyre Reviews

Шины Goodyear Eagle F1 SuperSport превзошли модели конкурентов и показали фантастические результаты в тестах лидирующего шинного онлайн-издания Tyre Reviews. Они заняли верхнюю строчку рейтинга в первом в истории испытании шин класса Ultra Ultra High Performance (UUHP) для спортивных автомобилей.

Испытание, в котором приняли участие продукты восьми шинных брендов, включая Continental и Michelin, проводилось на испытательном полигоне Continental в Увальде, штат Техас. Шины типоразмера 245/35 R19 для передней оси и 265/35 R19 для задней оси были установлены на автомобиль BMW M2. Комплексный тест включал испытания на все основные характеристики шин, в том числе управляемость на сухом и влажном покрытии, торможение на сухой и мокрой дороге, противостояние аквапланированию, сопротивление качению, шум и уровень комфорта при езде с особым акцентом на субъективные аспекты этих испытаний.

Шины Eagle F1 SuperSport разработаны на основе обширного опыта участия Goodyear в гонках и обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и управляемость. Благодаря этим особенностям новая модель Goodyear показала фантастические результаты по всем дисциплинам теста, продемонстрировав результаты, позволившие Eagle F1 SuperSport занять заслуженное место на вершине подиума.

Джонатан Бенсон, владелец Tyre Reviews, высоко оценил новую модель Goodyear, сказав, что Eagle F1 SuperSport показали «превосходные результаты при тестировании на сухом и влажном покрытии, в сочетании с превосходной обратной связью на рулевом колесе и сбалансированной работу обеих осей автомобиля в любых условиях». «Новые шины Goodyear Eagle F1 SuperSport стали достойным соперником спортивных моделей Continental и Michelin, способным состязаться с ними во всех ключевых областях и превосходящим по эффективности на мокрой дороге», – добавил Бенсон.

По мнению Джонатана, управляемость на влажном покрытии Eagle F1 SuperSport — самая впечатляющая особенность новых шин: «Именно в этой категории тестовый автомобиль на новых шинах Goodyear продемонстрировал действительно нейтральный баланс между передней и задней осью, сохраняя превосходное сцепление с покрытием при прохождении любой точки трека».