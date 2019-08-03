Гоночная команда B-Tuning участвует в 5 этапе серии кольцевых гонок в Мячково

B-Tuning: Продолжаем борьбу в Туринг-Лайт на этапе СМП РСКГ в Мячково

Пятый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который состоится 3-4 августа, может преподнести немало сюрпризов, ведь он пройдет на обновленном ADM Raceway в Мячково. Эта трасса, бывшая в свое время единственным в России стационарным асфальтовым автодромом, долгое время отсутствовала в календаре чемпионата России. Постоянно растущие требования к безопасности и инфраструктуре, появление большого количества новых трасс вытеснили ее из расписания. Однако в прошлом году наконец-то завершилась ее реконструкция, и Мячково заиграло новыми красками: новые трибуны, новый асфальт, новая конфигурация.

Для подавляющего большинства пилотов, даже тех кто когда-то делал здесь свои первые шаги в автоспорте, новый ADM Raceway станет вызовом: придется заново учить трассу, искать быстрые траектории и оптимальные настройки. Первый подмосковный уикенд в большой мере станет соревнованием не только пилотов, но и их инженеров.

В отсутствие в расписании этапа юниорского зачета профессиональная гоночная команда B-Tuning будет представлена только одним автомобилем. Хэтчбек Volkswagen Polo в цветах коллектива в категории Туринг-Лайт в бой поведет Артем Кабаков, ярко ворвавшийся в сезон-2019 три недели назад. Этап на Казань-ринге был для Артема пристрелочным. Юный екатеринбуржец – не новое лицо в национальных “кузовах”: он уже выступал в этой серии, но последний год на решетке отсутствовал. Поэтому его “серебро” в первой гонке предыдущего этапа стало для многих большой неожиданностью.

На этапе в Мячково его шансы на подиум также очень высоки: на этот раз у соперников не будет преимущества в виде знакомой трассы – все будут находиться в практически одинаковых условиях. Тренировки перед уикендом только подтвердили его скорость. Если в среду заезды прошли по мокрому асфальту, и было сложно оценить реальную расстановку сил, то в четверг, в сухих условиях, Артем стабильно показывал время круга в первой тройке.

Наши юниоры на трассе в Мячково также присутствуют. Под руководством Антона Захарова они участвовали в тренировках: знакомились с трассой, вкатывались перед вторым подмосковным этапом, который пройдет на Moscow Raceway 17-18 августа.

Артем Кабаков: “Очень приятно вернуться в СМП РСКГ после перерыва длиной в полтора сезона и понять, что я могу соперничать с лидерами Туринг-Лайт. Это значит, что моя скорость никуда не делась. Конечно, сложно будет претендовать на позицию в топе общего зачета, ведь первую половину сезона я не ехал, но нервы конкурентам твердо намерен потрепать. Казанский этап придал мне уверенности, и в эти выходные в Мячково, где и опытные гонщики, и новички одинаково мало будут знакомы с новой трассой, я постараюсь выжать из своего автомобиля максимум. С машиной я уже подружился, мой Volkswagen Polo едет отлично, за что большое спасибо команде B-Tuning. Мы, сибиряки, – крепкие ребята, прорвемся! “