Востребованность лизинговых услуг среди малого бизнеса: результаты исследования

Carcade провела исследование востребованности лизинговых услуг среди компаний малого бизнеса

В рамках исследования, проведенного в июле этого года, были опрошены 200 компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу и использующих в своей работе автотранспорт, строительную или спецтехнику. Из опрошенных компаний 90% имели намерение приобрести автотранспорт или строительную технику в течение последних 9 месяцев.

Самими востребованными типами транспортных средств стали: грузовой автотранспорт (28%), строительная и спецтехника (24%), а также легковой автотранспорт эконом-класса (21%). Наименее востребованным типом стал легкий коммерческий транспорт (10%).

Наибольшую потребность в транспорте выказали компании из сферы строительства и ремонта (27%), торговли (23%), а также B2C-услуг (19%). Им требовался транспорт всех типов: от грузового и коммерческого до легковых автомобилей эконом и бизнес-класса, что говорит о наличии некоторого роста внутри этих отраслей на фоне общей экономической стагнации.

Из российских регионов максимальная заинтересованность в покупке автотранспорта наблюдается в Москве и Московской области, Центральном федеральном округе (20% и 16% опрошенных), а также в Уральском федеральном округе (16%).

Однако осуществить свое намерение смогли только 60% компаний. Из отказавшихся от покупки 68% назвали причиной недостаток собственных средств компании, 11% — отказ банка в кредите и еще 11% нашли более финансово выгодное для себя решение по аренде транспорта. Отказ лизинговых компаний послужил препятствием только в 5% случаев, что связано с более мягкими, по сравнению с банками, требованиями лизингодателей, в первую очередь, по залогу, 100% которого покрывает предмет лизинга.

Из компаний, осуществивших намерение приобрести автотранспорт, для финансирования покупки 38% использовали собственные средства компании, 27% — лизинг, 6% — корпоративный банковский кредит. Еще 21% использовали личные средства владельца компании или ИП, с оформлением транспорта на себя лично, а 8% взяли автокредит на физлицо.

Использование инструментов финансирования покупки автотранспорта прямо коррелируется с размером бизнеса: компании с годовым оборотом до 10 млн рублей чаще всего используют собственные средства и частные средства владельцев (33% и 39% от приобретавших автотранспорт), а доля лизинговых договоров составляет всего 11%. Компании с годовым оборотом от 10 до 50 млн рублей, как наиболее быстрорастущие, используют все возможные источники: собственные средства, средства владельцев и лизинг, а также банковское кредитование и автокредиты на физлиц, при этом доля лизинга составляет 24%. Компании с оборотом от 50 до 100 млн рублей не используют для покупки автотранспорта банковское кредитование, а доля лизинга в этом сегменте составляет уже 42%. Наконец, компании с оборотом от 100 до 500 млн рублей используют лизинг для приобретения автотранспорта в 80% случаев.

Причины такой корреляции:

У микро-компаний и ИП преобладают недекларируемые наличные денежные потоки, что, с одной стороны, позволяет использовать процедуры автокредитования или покупки автомобиля, в том числе, и подержанного, на физлицо. При этом минимальный объем легальной выручки закрывает таким компаниям путь к банковскому кредитованию и лизингу. С ростом компании и ее безналичной выручки растет важность оптимизации налогообложения. Лизинг, позволяющий сэкономить суммарно до 40% на НДС и налоге на прибыль, оказывается наиболее выгодным инструментом. Для осознания преимуществ лизинга требуется более высокое, чем есть в малом бизнесе, качество управления, что подтверждается, например, тем, что в компаниях с оборотом до 10 млн рублей о налоговых преимуществах лизинга известно 29% из числа приобретавших автотранспорт, в компаниях с оборотом от 10 до 50 млн рублей — уже 50%, от 50 до 100 млн рублей — 72%, а свыше 100 млн рублей — 80%.

По данным исследования, наиболее активно использовали лизинг для финансирования покупки автотранспорта и техники в Северо-Западном федеральном округе (50% компаний, приобретавших автотранспорт) и Центральном федеральном округе (46%). Лидером стал Уральский федеральный округ (54% компаний), где, в частности, у CARCADE в 2018 году рост объема нового бизнеса составил более 116% к 2017 году, что свидетельствует о настоящем лизинговом буме, происходящем в регионе.

Среди отраслей, чаще всего использующих лизинг, доминируют строительство и ремонт (38%) и торговля (23%), что связано в обоих случаях с большими оборотами компаний, позволяющими интегрировать лизинговые схемы в финансовую деятельность, а для строительства — также с потребностью в единовременном приобретении большого количества техники с оплатой в рассрочку.

При этом наиболее важными факторами при использовании лизинга для компаний с оборотом до 100 млн рублей является возможность составления удобного графика платежей, то есть кредитной составляющей лизинга, а для компаний большего масштаба — налоговая экономия и возможность возврата транспорта по окончании договора.